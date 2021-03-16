التنمية المحلية تطلق منصة إلكترونية للمنتجات اليدوية فى يوم المرأة المصرية

كتب ـ على عبد الرحمن

تنظم وزارة التنمية المحلية اليوم الثلاثاء، احتفالية كبرى بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، فى إطار احتفالات الدولة بيوم المرأة المصرية يوم 16 مارس، ومن المقرر خلال الاحتفالية إطلاق منصة إلكترونية للمنتجات اليدوية للمرأة المصرية بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمى.



ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية الدكتورة مايا مرسى الأمين العام للمجلس القومى للمرأة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط ونواب المحافظين من السيدات والقيادات النسائية المحلية فى وزارة التنمية المحلية والمحافظات.



وتم اختيار يوم 16 مارس من كل عامل كي يكون يومًا للمرأة المصرية والذي يحمل ذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار ونضالها من أجل الاستقلال، ولاسيما استشهاد “السيدة حميدة خليل” أول شهيدة مصرية من أجل الوطن، حيث تظاهرت في هذا اليوم أكثر من 300 سيدة بقيادة هدى شعراوى، وفي يوم 16 مارس 1919 سقطت مجموعة من الشهيدات المصريات هن : نعيمة عبد الحميد، حميدة خليل، فاطمة محمود، نعمات محمد، حميدة سليمان، يمنى صبيح .



وفي 16 مارس عام 1923، دعت هدى شعراوي لتأسيس أول اتحاد نسائي في مصر، وكان على رأس مطالبه رفع مستوى المرأة لتحقيق المساواة السياسية والاجتماعية للرجل من ناحية القوانين وضرورة حصول المصريات على حق التعليم العام الثانوي والجامعي، وإصلاح القوانين فيما يتعلق بالزواج .



و16 مارس من عام 1956، حصلت المرأة المصرية على حق الانتخاب والترشيح وهو أحد المطالب الذى ناضلت المرأة المصرية من أجلها وهي التي تحققت بفعل دستور 1956 .



