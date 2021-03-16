التموين تعلن ضبط 25 طن ياميش رمضان منتهى الصلاحية قبل طرحها بالأسواق

كتب مدحت وهبة

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قيادات أجهزتها بتكثيف الحملات على الأسواق وضبط كل المخالفين أو المتلاعبين فى صلاحية السلع المقدمة للمواطن، كما وجه كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة لمتابعة كل السلع الرمضانية التى تعرض بالأسواق من حيث الجودة والصلاحية.



وقالت الوزارة فى بيان إن قطاع التجارة الداخلية بالوزارة تمكن من ضبط 533 كرتونة عين جمل بإحدى الثلاجات منتهية الصلاحية قبل عرضها بالاسواق، كذلك ضبط احد المخازن وبداخلة 25 طن ياميش رمضان منتهي الصلاحية، كان صاحب المخزن يقوم باعادة تدويرة فى عبوات جديدة ووضع تواريخ صلاحية.



وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والمديريات ومفتشي الصحة للمرور على الأسواق في حملات استباقية، تم ضبط 62 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية متنوعة خاصة بشهر رمضان قبل طرحها بالأسواق، وقد تمت إحالة هذه القضايا إلى الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ اللازم قانونيا.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تيسير حملات يوميا على الأسواق وكذلك محلات السلع الغذائية والأنشطة التجارية، للتأكد من صلاحية السلع المقدمة للمواطنين.



وتهيب وزارة التموين بجموع المستهلكين الإبلاغ عن أى مخالفات تتم خلال تسوقهم بالأسواق من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19855، أو عن طريق الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 .