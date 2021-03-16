البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 11148 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.33% ليصل إلى مستوى 2145 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 13596 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 4296 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.88% ليصل إلى مستوى 2082 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.3% ليصل إلى مستوى 3069 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.98% ليصل إلى مستوى 1378 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 25 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ المجموعة المصرية العقارية، المصرية للدواجن، الدلتا للسكر، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، جلاكسو سميثكلاين، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العربية للمحابس، ليسيكو مصر، العامة لمنتجات الخزف والصيني، الأهلي للتنمية والاستثمار، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العالمية للاستثمار والتنمية، الإسماعلية مصر للدواجن، العامة لصناعة الورق-راكتا، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العربية لاستصلاح الأراضي، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الدولية للمحاصيل الزراعية، العبور للاستثمار العقاري، دايس للملابس الجاهزة، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، دلتا للإنشاء والتعمير، القاهرة للإسكان والتعمير.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) 21.5 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات دلتا للإنشاء والتعنير، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 46.5 ألف سهم، 53.1 ألف سهم، 71.7 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة شركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، البنك التجاري الدولي (مصر) 3571 سهم، 3.1 مليون سهم، على التوالي، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة 30841 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، المصرية للمنتجعات السياحية، 40833 سهم، 713.7 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة المنصورة للدواجن، شراء عدد 80 ألف سهم بسعر 15.41 جنيه بقيمة إجمالية 1.2 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 9.207% إلى 10.168%، فيما تبلغ نسبة حصص المجموعات المرتبطة بنسبة 4.183% لشركة زيتا للاستثمار محدودة، محمد محمود السيدد بنسبة 0.566%.

كما أعلنت الشركة المتحدة للإسكان والتعمير، شراء عدد 54 ألف سهم من أسهم الخزينة الخاصة بالشركة بجلسة أمس الاثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.22% من أسهم رأس المال.

في سياق آخر أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، رفض إجراء تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة المصرية للدواجن من 2 جنيه للسهم إلى 0.20 جنيه للسهم ليصبح عدد أسهم الشركة 425.7 مليون سهم بدلًا من 42.57 مليون سهم، بعد مطالعتها مبررات التجزئة المقدمة من الشركة، وفي ضوء الدراسة التي قامت بها الإدارة المختصة بالهيئة.

وفي سياق منفصل أعلنت شركتا أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، أنهما يوردا الحصة الشهرية المقررة إلى وزارة الزراعة، وبالتالي فهما معفاة من رسم الصادر من الأسمدة الأزوتية، جاء ذلك ردًا على قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 59 لسنة 2021 باستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية.

في شأن آخر أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، النتائج المالية لعام 2020، وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 4.98 مليار جنيه في 2020، مقابل إيرادات بلغت 4.66 مليار جنيه في 2019، حققت أرباحاً بلغت 532.18 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 678.66 مليون جنيه في 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة انخفاض 21.6%، على أساس سنوي.

أعلنت شركة العز للسيراميك و البورسلين- الجوهرة، تراجع الإيرادات إلى 1.03 مليار جنيه في 2020، مقابل 1.23 مليار جنيه في 2019، وتحولت الشركة للخسائر بقيمة 13.65 مليون جنيه خلال عام 2020 مقابل 52.47 مليون جنيه أرباحاً في 2019، وأرجعت الشركة الخسائر المحققة إلى الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية والتأثر السلبي لوباء كورونا.