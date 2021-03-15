أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 15-3-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 15-3-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 7.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 680.630 مليار جنيه.

إيقاف تداول 44 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 44 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المجموعة المصرية العقارية، دايس للملابس الجاهزة، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العبور للاستثمار العقاري، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، دلتا للإنشاء والتعمير، سبيد ميديكال، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، العالمية للاستثمار والتنمية، الدلتا للسكر، المصرية للدواجن، التعمير والاستشارات الهندسية، ريكاب للاستثمارات المالية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العامة لاستصلاح الأراضي، المتحدة للإسكان والتعمير، أصول للوساطة في الأوراق المالية، العربية للصناعات الهندسية. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 44 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المجموعة المصرية العقارية، دايس للملابس الجاهزة، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العبور للاستثمار العقاري، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، دلتا للإنشاء والتعمير، سبيد ميديكال، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، العالمية للاستثمار والتنمية، الدلتا للسكر، المصرية للدواجن، التعمير والاستشارات الهندسية، ريكاب للاستثمارات المالية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العامة لاستصلاح الأراضي، المتحدة للإسكان والتعمير، أصول للوساطة في الأوراق المالية، العربية للصناعات الهندسية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ راية القابضة للاستثمارات المالية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، الدولية للمحاصيل الزراعية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، الإسماعيلية مصر للدواجن، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، القناة للتوكيلات الملاحية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي-نيوداب، برايم القابضة للاستثمارات المالية، العامة لصناعة الورق-راكتا، العامة لمنتجات الخزف والصيني، راية لخدمات مراكز الاتصالات، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، جلاكسو سميثكلاين، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، اسيك للتعدين-اسكوم.



البورصة تخسر 7.8 جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 7.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 680.630 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 540.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 40.9 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.29% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.71%، والعرب على 7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.55% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.44%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 31.2 مليون جنيه، 913.4 ألف جنيه، 6.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 12.6 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، 21.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.6%، ليغلق عند مستوى 11222 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 2197 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 13697 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 4306 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 2143 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 3141 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 1406 نقطة.

وصعدت أسهم 21 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 142 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 2.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.62%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 67.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.52%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 12.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.52%.

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 15.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.21%.

- جي بي اوتو بسعر إغلاق 4.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.04%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 30.730 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.99%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.546 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.60%.

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 18.820 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.91%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 15.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.70%.

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 38.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.50%.