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افتتاح 46 مسجدا جديدا ومسجدين آخرين بعد ترميمهما الجمعة المقبل.. صور

الثلاثاء، 16 مارس 2021 03:00 ص
افتتاح 46 مسجدا جديدا ومسجدين آخرين بعد ترميمهما الجمعة المقبل.. صور مسجد جديد
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 46 مسجدًا جديدًا ومسجدين بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما بإجمالى (48) مسجدًا، وذلك يوم الجمعة المقبل، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1053) مسجدًا.
 

ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى أسماء المساجد المقرر افتتاحها كما يلى:

 
أولًا : مساجد الافتتاحات:

مديرية أوقاف جنوب سيناء

1. أبو الحسن الشاذلى – رأس سدر
2. السلام - الطور
3. الهدى – أبو زنيمة
 

مديرية أوقاف البحيرة

4. عمر بن الخطاب - دمنهور
5. الميهي – قرية الميهي - الدلنجات
6. أم اللبن – قرية أم اللبن- أبو حمص
7. النور – قرية محلة كيل – أبو حمص
8. 4/6 أبيس –النورة – كفر الدوار
9. عمر بن الخطاب – بلقطر – أبو حمص
10. الروضة – البرنوجي – مركز دمنهور
11. عزبة جورج – عزبة جورج – ندييه مركز دمنهور
12. النور – بوالينو - دمنهور
13. مسجد عزبة السيد – عزبة السيد الشخيبي – كفر الدوار
14. التوبة – المعركة الرئيسية – م بدر
 

مديرية أوقاف كفر الشيخ

15. الحفير – قرية 7 - الحامول
16. الرحمة زهران – الفتح - مطوبس
17. أحمد سلامة – قرية العباسية مركز الرياض
18. فتح الله سيد أحمد – عزبة السقا – الرياض شرق
19. الدوار الكبير – عزبة الدوار تبع السحايت – الحامول
20. الشيخة صالحة- ع سلام - مطوبس
21. حسين وهبة راغب – قرية محى بك - دسوق
22. الرحمة – المرابعين – كفر الشيخ
 
 

مديرية أوقاف دمياط

23. آلاء الرحمن – السنانية – كفر البطيخ
24. النور – السنانية – كفر البطيخ
 
 

مديرية أوقاف أسيوط

25. أولاد إسماعيل- النواورة مركز البدارى
26. الرحمن – القوصية – مركز القوصية
27. أبو بكر الصديق – منشية خشبة مركز القوصية
28. الرحمن الغربي – بني هلال مركز القوصية
29. التقوى – دير القصير مركز القوصية
30. الهدى- القصير مركز القوصية
31. العسقلاني – باقور مركز أبو تيج
32. آل سويفي – بني سميع مركز أبو تيج
33. سيف الله خالد بن الوليد – بني رافع مركز منفلوط
34. عباد الرحمن – بني عدى مركز منفلوط
35. أبو بكر الصديق – بني عدى البحرية مركز منفلوط
36. مهني غيث – عرب العمايم مركز منفلوط
37. الأنوار المحمدية – عزبة الجيش منقباد أسيوط
38. بلال بن رباح – أسيوط الجديدة مركز الفتح
 

مديرية أوقاف الفيوم

39. مسجد قرية المأتين التابعة للوحدة المحلية بالحجر – مركز اطسا
 

مديرية أوقاف الشرقية

40. الحاج محمد النجار- ههيا
41. أبو بكر الصديق – عوض مرسي ديرب نجم
42. المصطفى – بيشية عامر مينا القمح
43. الكبير - النعامنة- منيا القمح
44. الكريم بقرية المحمدية – منيا القمح
 
 

مديرية أوقاف القليوبية

45. الرشيدي – كفر منصور – إدارة برشوم
46. التوحيد – كفر الشوبك – شبين القناطر
 
ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :
مديرية أوقاف دمياط
47. الفتح – الشيخ درغام - دمياط
مديرية أوقاف الشرقية
48. العباس- عزبة الرغلة كفر صقر
 
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