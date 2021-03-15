أوقاف جنوب سيناء تعلن افتتاح مساجد جديدة خلال الاحتفالات بالعيد القومى

جنوب سيناء_ياسر عامر

أعلن الشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، عن رفع حالة الاستعداد بالمديرية فى إطار استعدادات المحافظة بعيدها القومى ورفع العلم على طابا، واستقبال وفد وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف للمشاركة فى أعياد سيناء.

وأضاف فى بيان أنه تقرر افتتاح بعض المساجد بالمحافظة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء، بعد إعادة تأهيلها ورفع كفاءتها ومنهم مسجد السلام بمدينة طور سيناء والذى من المقرر إقامة صلاة الجمعة ونقلها على قنوات التليفزيون من رحابه وسيكون خطيباً للجمعة وزير الأوقاف.

محافظ جنوب سيناء ووكيل وزارة الأوقاف