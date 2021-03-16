اليوم السابع
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إخماد حريق نشب فى مخلفات داخل مبنى حى التبين دون إصابات

الثلاثاء، 16 مارس 2021 10:21 م
إخماد حريق نشب فى مخلفات داخل مبنى حى التبين دون إصابات حريق - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في إخماد حريق نشب فى مخلفات داخل مبنى حى التبين جنوب محافظة القاهرة دون وقوع أى إصابات.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل حى التبين جنوب محافظة القاهرة بدائرة قسم شرطة التبين، وعلى الفور أمر اللواء إنتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالدفع بـ4 سيارات إطفاء لمكان الحريق.
 
وبالفحص تبين نشوب حريق فى مخلفات بداخل الحي، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمنع امتدادة وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع إصابات.
 
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

حى التبين

الحماية المدنية بالقاهرة

محافظة القاهرة

قسم شرطة التبين

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