اليوم السابع
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أعراض سرطان المبيض.. الشعور بانتفاخ مستمر وفقدان الشهية

الثلاثاء، 16 مارس 2021 10:30 ص
أعراض سرطان المبيض.. الشعور بانتفاخ مستمر وفقدان الشهية أعراض سرطان المبيض
كتبت مروة هريدى وندى سليم

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السرطان كلمة مخيفة بغض النظر عن أى عضوء من أعضاء الجسم الذى يتأثر به، والنساء فى خطر حقيقى من نمو الورم فى المبايض وقناتى فالوب خاصة إذا لم يتم اكتشاف هذا المرض مبكرًا، فهناك احتمال حقيقى أن ينتقل إلى أى مكان آخر بالجسم، وفقًا لموقع "إكسبريس".

 

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يمكن أن تنتقل الأورام الخبيثة عبر مجرى الدم أو الجهاز اللمفاوى لتغزو مناطق أخرى من الجسم، تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية للوقاية من ورم خبيث فى معالجة سرطان المبيض بأسرع وقت ممكن، حيث أن مؤسسة سرطان المبيض فى المملكة المتحدة تعمل على نشر الوعى بهذا النوع السرطان، ويكون الشعور بانتفاخ مستمر هو أحد الأعراض الرئيسية على الإصابة بسرطان المبيض.

فيما يلى.. أعراض رئيسية تشير إلى الإصابة بسرطان المبيض:

1- الشعور بانتفاخ مستمر.

2- الشعور بالتعب وفقدان الشهية أو الشعور بالشبع سريعًا.

3- الشعور بآلام فى الحوض أو البطن أو مشاكل فى المسالك البولية، من خلال الحاجة باستمرار للتبول أو أقل من المعتاد.

4- مشاكل فى الأمعاء سواء إسهال أو إمساك.

5- حدوث نزيف بعد انقطاع الدورة الشهرية.

 

سرطان المبيض
 

وتميل أعراض الإصابة بسرطان المبيض إلى التكرار فقد تحدث أكثر من مرة فى الشهر، لذلك من المهم عند ملاحظة أيًا من الأعراض المذكورة ضرورة استشارة الطبيب على الفور لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من الإصابة بهذا المرض من عدمها، حيث أن الكشف المبكر عن سرطان المبيض يساعد فى شفاء 9 من بين 10 سيدات مصابين به، ولكن إذا استمر سرطان المبيض لفترة طويلة دون الكشف عنه زادت صعوبة علاجه.

وقد يكشف تحليل الدم المعروف باسم (CA125) احتمالية إصابتك بسرطان المبيض، ولكنه غير دقيق فى بعض الأحيان لذلك من المهم للتأكد الخضوع لفحص بالموجات فوق الصوتية لتحديد فى أى مرحلة للمرض، ويمكن أن تشمل العلاجات لسرطان المبيض الجراحة لاستئصال الورم أو العلاج الكيميائى أو العلاج الإشعاعى أو الأدوية، وكل ذلك يتحدد وفقًا لحالة المريض وإلى أى مرحلة وصل المرض.


عوامل الاصابة بسرطان المبيض

اعراض سرطان المبيض

مخاطر الاصابة بسرطان المبيض

طرق تشخيص سرطان المبيض

علاج سرطان المبيض

نصائح للوقاية من سرطان المبيض

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