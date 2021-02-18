تعرفى على أعراض الإصابة بسرطان المبيض وطرق الوقاية

كتبت هند عادل

سرطان المبيض هو ثالث أكثر أنواع السرطانات النسائية شيوعاً بعد سرطان الثدي وعنق الرحم، والمبيضان جزء من الجهاز التناسلي الأنثوي وكل امرأة طبيعية لديها مبيضان، أحدهما على جانبي الرحم، وظيفة المبيضين هي إنتاج بويضات أو بويضات كل شهر استعدادًا للحمل كما أنها مسئولة عن إنتاج هرموني الإستروجين والبروجسترون. وفقا لتقرير لموقع timesofindia، هناك العديد من الأعراض المبكرة التي تنذر بالاصابه بسرطان المبيض.

عوامل خطر للإصابة بسرطان المبيض



● يزداد الخطر عند النساء اللواتي لم يحملن قط.

● قد يؤدي الحيض المبكر وانقطاع الطمث المتأخر إلى زيادة المخاطر أيضًا.

● وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان المبيض وخاصة في الأقارب من الدرجة الأولى يزيد من خطر الإصابة بسرطان المبيض

● حاملات الطفرات الجينية BRCA1 و BRCA2 لديهن مخاطر أعلى للإصابة بسرطان المبيض والثدي.

● العائلات المصابة بمتلازمة LYNCH II معرضة بشكل كبير للإصابة بسرطان المبيض.

● النساء اللواتي لديهن تاريخ من الإصابة بسرطان الثدي أكثر عرضة للإصابة بسرطان المبيض.

• يرتبط العلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث بزيادة المخاطر على المدى الطويل.

أعراض سرطان المبيض



● انتفاخ وانزعاج في البطن

● التغيير في عادات الأمعاء

● عسر الهضم

● التعب

● فقدان الوزن

● فقدان الشهية

الاعراض الأكثر خطورة لسرطان المبيض



● زيادة حجم البطن

● الغثيان والقيء

● تورم الساق بسبب تجلط الأوردة العميقة

طرق تقليل مخاطر الإصابة بسرطان المبيض



● الرضاعة الطبيعية

● حبوب منع الحمل التي تستخدم لمدة 3 - 6 أشهر أو أكثر

● عملية ربط قنوات فالوب أو التعقيم

● إزالة قناتي فالوب عند استئصال الرحم

● عدم استخدام العلاج بالهرمونات البديلة

● عدم التدخين

● الحفاظ على وزن مثالي

الخرافات والحقائق حول سرطان المبيض



الخرافة: لا يصيب الشابات

الحقيقة: ليس صحيحًا حوالي 20٪ من النساء المصابات بسرطان المبيض تقل أعمارهن عن 50 عامًا.

الخرافة: استئصال الرحم يقي من الإصابة بسرطان المبيض

الحقيقة: تقلل إزالة أنابيب الرحم والمبيضين من خطر الإصابة بسرطان المبيض بنسبة 95٪ ولكن لا يزال هناك احتمال بنسبة 5٪ لتطور خلايا سرطان المبيض هناك أيضًا خطر الإصابة بسرطان البريتوني.

الخرافة: يمكن أن تكشف مسحة عنق الرحم عن سرطان المبيض.

حقيقة: خطأ لا يوجد اختبار فحص روتيني لسرطان المبيض مسحة عنق الرحم هي اختبار فحص لخلايا عنق الرحم ما قبل السرطانية.

الخرافة: يتم اكتشافه بسهولة في المراحل المبكرة.

الحقيقة: سرطان المبيض مرض صامت في مراحله المبكرة، يرتبط بأعراض غير محددة مثل انتفاخ البطن ، والألم ، والشعور بالامتلاء ، والتبول بشكل متكرر، الشيء المهم هو أن تكون على دراية بهذه الأعراض واستشارة طبيب أمراض النساء إذا كانت مستمرة.