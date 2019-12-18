انقطاع الدورة الشهرية يقلل من فرص حصول النساء على ليلة نوم جيدة

كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون كنديون أن شكاوى النوم شائعة خلال فترة انقطاع الطمث.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، قارن الباحثون الكنديون بين نوعية النوم ومدته واضطرابات النوم بين النساء قبل وبعد انقطاع الطمث وتوثيق مشاكل النوم المتزايدة خلال هذه الفترة.

وتعتبر اضطرابات النوم هي واحدة من الشكاوى الأكثر شيوعًا أثناء انقطاع الطمث ، والتي تؤثر على 40 ٪ إلى 60 ٪ من النساء في فترة ما بعد انقطاع الطمث.

ولا يقتصر الأمر على ضعف نوعية حياة المرأة فحسب، بل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مشاكل صحية كبيرة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والاكتئاب والقلق.

ترتبط اضطرابات النوم المتعددة أيضًا بالعمر، بما في ذلك توقف التنفس أثناء النوم، وحركات الساق الدورية أثناء النوم ، وسلوك النوم السريع لحركة العين ، والتغيير في دورة النوم العادية.

على الرغم من أن دراسات متعددة قد درست بالفعل مشاكل النوم المرتبطة بالعمر، إلا أن القليل منها درس تأثير حالة انقطاع الطمث.

وسعت هذه الدراسة الجديدة التي شملت أكثر من 6100 امرأة كندية لإثبات كيف تأثر النوم أثناء تقدم المرأة خلال فترة انقطاع الطمث.

أكد الباحثون أنه بالمقارنة مع النساء قبل انقطاع الطمث تحتاج النساء بعد انقطاع الطمث إلى مزيد من الوقت لتغفو (أكثر من 30 دقيقة) وكانت أكثر عرضة للمعاناة من اضطراب الأرق أثناء النوم وتوقف التنفس أثناء النوم.