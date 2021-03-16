أسعار الخضروات اليوم.. البطاطس بين 1-2 جنيه للكيلو

كتب أحمد حمادة

وقال مصطفى الشرقاوي تاجر خضروات في سوق العبور للجملة إن أسعار جميع الأصناف تشهد استقرارا وفقا لأسعار، مشيرا إلى أن جميع الأصناف متاحة في السوق وبأسعار مناسبة جدا، مشيدا بدور الدولة في رفع إنتاجية المزارع من الخضروات، موضحا أن أصناف مثل الطماطم والبطاطس اسعار ها انخفضت عن العام الماضي ما يزيد عن 50%.

وأشار الشرقاوي في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أن البطاطس تتراوح بين 1-2 جنيه للكيلو، وسعر الطماطم بين 1-1.5 جنيه للكيلو، والكوسة بين 1.5-4.5 جنيه، البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو، الفاصوليا بين 5-13 جنيها، الملوخية تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو.

وأضاف الشرقاوي أن البصل يتراوح بين 3-6.5 جنيه للكيلو، الجزر فيترواح بين 3 - 5 جنيهات للكيلو، والخيار البلدى يتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4.5 جنيها، والباذنجان يتراوح بين 1-3 جنيها للكيلو والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه للكيلو.