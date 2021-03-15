تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم

تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، لتوفير احتياجات المواطنين بصورة كافية.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الإثنين وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس بـ4 جنيهات والبصل الأبيض بـ 5 جنيهات والبصل الأحمر بـ7 جنيهات، والكوسة بـ6 جنيهات للكيلو، والجزر بـ5 جنيهات، والخيار بـ5 جنيهات.
والجوافة بـ9 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه للكيلو والفلفل الرومى بـ 8 جنيهات للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض بـ7.5 حنيه.
- الفلفل البلدى بـ 8 جنيهات والفلفل الألوان بـ20 جنيها، والليمون بـ22 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ15 جنيها.
- التفاح السكرى بـ26 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات.
- اليوسفي بـ9 جنيهات
- الموز البلدى بـ10 جنيهات.
- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى بـ25 جنيها.
- البسلة بـ8 جنيهات.
البرتقال بسرة بـ8 جنيهات.
تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية اليومالإثنين، 15 مارس 2021 12:00 م
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تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، لتوفير احتياجات المواطنين بصورة كافية.
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