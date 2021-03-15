اليوم السابع
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تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم

الإثنين، 15 مارس 2021 12:00 م
تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم خضراوات وفاكهة
كتب ـ مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، لتوفير احتياجات المواطنين بصورة كافية.
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وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الإثنين وجاءت كالتالى:
‏‎- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس بـ4 جنيهات والبصل الأبيض بـ 5 جنيهات والبصل الأحمر بـ7 جنيهات، والكوسة بـ6 جنيهات للكيلو، والجزر بـ5 جنيهات، والخيار بـ5 جنيهات.
والجوافة بـ9 جنيهات.
‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه للكيلو والفلفل الرومى بـ 8 جنيهات للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض بـ7.5 حنيه.
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8 جنيهات والفلفل الألوان بـ20 جنيها، والليمون بـ22 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ15 جنيها.
- التفاح السكرى بـ26 جنيها.
‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات.
- اليوسفي بـ9 جنيهات
‏‎‏‎- الموز البلدى بـ10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
‏- التفاح الإيطالى بـ25 جنيها.
- البسلة بـ8 جنيهات.
البرتقال بسرة بـ8 جنيهات.


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