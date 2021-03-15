اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 مارس 2021 11:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الخضروات فى سوق الجملة.. الطماطم بين 1-1.5جنيه للكيلو

الإثنين، 15 مارس 2021 10:48 ص
أسعار الخضروات فى سوق الجملة.. الطماطم بين 1-1.5جنيه للكيلو الخضروات
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقرت أسعار الخضروات في معظم الأصناف وفقا لأسعار اليوم الاثنين 15-3-2021  بسوق الجملة بـ6 أكتوبر، وذلك مع ارتفاع سعر الفاصوليا والملوخية. 
 
وقال حسن السوهاجي تاجر بسوق العبور ان ارتفاع سعر الملوخية والفاصوليا يآتي بسبب فاصل العروات، مشيرا إلى أنه بالرغم من هذا الارتفاع وخاصة في الفاصوليا لا يساوي أسعار الأعوام الماضية، حيث كانت تصل إلى 25 جنيها للكيلو، موضحا أن سعر الكيلو اليوم يتراوح بين 5-13 جنيها، مشيرا إلى أن أسعار الملوخية تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو. 
 
وأضاف السوهاجي في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن البطاطس تتراوح بين 1-2 جنيه للكيلو، وسعر الطماطم بين 1-1.5جنيه للكيلو، والكوسة بين 1.5-4.5 جنيها، البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو، والبصل يتراوح بين 3-6.5 جنيه للكيلو، الجزر فيترواح بين 3 - 5 جنيهات للكيلو. 
 
وأشار السوهاجي إلى أن، الخيار البلدى يتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4.5 جنيه، والباذنجان يتراوح بين 1-3 جنيهات للكيلو والفلفل ألوان بين 17- 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5- 2 جنيها للكيلو.

اسعار الخضروات

سعر الخضار اليوم

سوق العبور

سوق الخضروات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة