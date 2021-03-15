100 مليار جنيه حجم مبادرة التمويل العقارى لدعم المواطن.. إنفوجراف

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية توجيهاته للبنك المركزى لإطلاق مبادرة التمويل العقارى التى تتمثل فى منح قروض ميسرة للتمويل العقارى طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%؛ بهدف تحفيز شريحة كبيرة من فئات المجتمع على تملك الوحدات السكنية بفائدة منخفضة.

كما ستساهم المبادرة فى خدمة الكثير من القطاعات الإنتاجية فى مجال العقارات مثل مواد البناء، وفى هذا السياق، كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حجم المبادرة الجديدة للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل تبلغ 100 مليار جنيه بفائدة 3%، بما يخدم فى النهاية محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية.