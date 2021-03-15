وزير الخارجية الأمريكى يبدأ زيارته لليابان وكوريا الجنوبية

وصل أنتوني بلينكن ولويد أوستن وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان إلى طوكيو اليوم الاثنين في بداية زيارة تستمر أربعة أيام للمنطقة فيما يلقي الضوء على تجدد تركيز واشنطن على الحلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

والزيارة التي تستمر من 15 إلى 18 مارس وتشمل طوكيو وسول هي أول جولة خارجية يقوم بها كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وتأتي في أعقاب قمة تحالف مجموعة الحوار الأمني الرباعي التي تشمل الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند.

وسيجتمع بلينكن وأوستن مع وزيري الخارجية والدفاع اليابانيين. وسيلتقي بلينكن مع قادة أعمال وصحفيين يابانيين.

وسيغادر الوزيران طوكيو يوم الأربعاء إلى سول حيث يجتمعان مع نظيريهما الكوريين الجنوبيين حتى الخميس.