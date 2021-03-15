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محكمة يونانية تدين لاجئين أفغان بتهمة حرق مخيم وتقضى بحبسهم 5 سنوات

الإثنين، 15 مارس 2021 04:08 م
محكمة يونانية تدين لاجئين أفغان بتهمة حرق مخيم وتقضى بحبسهم 5 سنوات مخيم موريا
كتبت: هناء أبو العز

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قضت محكمة يونانية بحبس اثنين من اللاجئين من أفغانستان بالسجن 5 سنوات، بتهمة إشعالهم النيران فى مخيم موريا للاجئين، ودمرته بالكامل فى سبتمبر 2020.

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية الرسمية، أن النيران اشتعلت إثر تمرد بعض طالبى اللجوء على قرار عزلهم بعدما تبينت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

ومنذ الأول من مارس العام الماضى، تم فرض الحجر الصحي على جميع المهاجرين الذين وصلوا إلى ليسبوس بعيدا عن المخيمات الموجودة في الجزيرة.

وكان يعيش قرابة 13 ألف شخص فى مخيم موريا المكتظ قبل احتراقه، وتنام عائلات فى العراء بالحقول وعلى قارعة الطريق منذ أن وقع الحريق فى مخيم موريا.


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