محافظ الشرقية يكشف موعد عودة تراخيص البناء بالزقازيق.. ويؤكد: لا يوجد مشكلة بشأن اشتراطات البناء الجديدة

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه تم وضع منظومة جديدة للبناء، حيث تم الانتهاء من الاشتراطات التي تم وضعها للبناء، والتي ستحد عن العشوائيات الموجودة والتكدسات السكانية في المدن ذات الكثافة السكانية، لافتا إلى أن مدينة الزقازيق ما زال موقوف بها تراخيص البناء حتى تنتهى الاشتراطات النهائية بشكل كامل الخاصة بالبناء.

وأضاف محافظ الشرقية، خلال برنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية ندى رضا، أنه يتم الاستعداد لاستقبال الطلبات الخاصة بالبناء وتحديد الاستثمارات والتنسيق بشأن تنفيذ تلك الاشتراطات.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه تم وضع الاشتراطات الجديدة للبناء للمواطنين على الصفحات الرسمية للمحافظة على مواقع التواصل الاجتماعى، وتوضيح مميزات هذه الاشتراطات والألية الجديدة، كما تم تحديد بعض المراكز لتجربة التجربة الجديدة حتى إذا ظهرت أي مشكلات يتم تلافيها قبل التطبيق العام.

ولفت محافظ الشرقية، إلى أنه حتى الآن لا يوجد أي مشكلة بشأن الاشتراطات الجديدة للبناء.