محافظ الإسكندرية: 969 مليون جنيه تكلفة مشروعات الحماية البحرية

الإسكندرية جاكلين منير

وقع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مع وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى الهيئة العامة لحماية الشواطئ، للتنسيق والتعاون فى أعمال حماية شواطئ الإسكندرية وأى مشاريع استثمارية تختص بأعمال الحماية والإنشاءات وعمل ألسنة داخل البحر ليتم استغلالها سياحيا بمعرفة المحافظة.

وأكد المحافظ فى بيان صادر اليوم، أن الهيئة المصرية لحماية الشواطئ نفذت العديد من المشروعات الكبرى لحماية شواطئ الإسكندرية والتى بلغت تكلفتها الإجمالية 969 مليون جنيه، وشملت المشروعات، مشروع حماية المنطقة أمام الكلية البحرية وخاصة أثناء موسم النوات، بتكلفة تقدر بـ67 مليون جنيه، ومشروع بئر مسعود وحتى المحروسة بطول 1600متر لحماية 2 كم من الشواطئ بتكلفة 200 مليون جنيه، ومشروع استكمال سلسلة حواجز غاطسة لحماية الكورنيش أمام فندق المحروسة بتكلفة 335 مليون جنيه، وكذا مشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل بطول 500 متر من مجمع المحاكم باتجاه محطة الرمل بتكلفة تقديرية 100مليون جنيه، ومشروع حماية قلعة قايتباى الذى تم تنفيذه لحماية القلعة بتكلفة 267 مليون جنيه.

وثمن الشريف المشروعات الكبيرة التى تقوم بها الهيئة العامة لحماية الشواطئ لحماية شواطئ الإسكندرية من النحر والترسب، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بإعداد الرسومات لمشروعات الجديدة من شأنها أن تضع الإسكندرية على خريطة المدن السياحية العالمية.

وأكد المحافظ أن الإسكندرية هى عاصمة مصر الثانية وتتميز بكثرة شواطئها التى تمتد بطول 24 كيلو متر و يوجد بها أكثر من 35 شاطئ ما بين شواطئ سياحية و مميزة ومجانية على طول الساحل، وبسبب هذا الموقع المتميز أصبحت من أكبر موانى شرق البحر الأبيض المتوسط، لافتا إلى أنه المحافظة تبذل جهد كبير فى سبيل تطوير شواطئ المحافظة و استغلالها الاستغلال الأمثل اقتصاديا و سياحيا.

حضر التوقيع ؛ الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندس مدحت حنا، رئيس الهيئة المصرية لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والرى، والمهندس العربى محمد، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ بالبحر المتوسط، واللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة ، والمهندسة عزة عبد الحميد مدير حماية الشواطئ بالإسكندرية.