لجنة من الصحة تعاين الوحدات بقرى الحسينية لبدء التطوير ضمن مبادرة حياة كريمة

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت مديرية الصحة بالشرقية، أن اللجنة الاستشارية المشكلة من قبل الوزارة لتطوير ورفع كفاءة منافذ تقديم الخدمة الطبية بمركز ومدينة الحسينية، ضمن المبادرة الرئاسية، "حياة كريمة"، استكملت أعمالها بالمرور على باقى وحدات الرعاية الصحية الأولية بمركز ومدينة الحسينية، وذلك بعد 48 ساعة من زيارة وكيل وزارة الصحة واللجنة المشكلة على عدد كبير من وحدات الرعاية الأولية بالحسينية، ودراسة الاحتياجات اللازمة لكل وحدة على حدى من أعمال التطوير ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتابعت اللجنة المشكلة وحدات "كمال عزب، 7 الصالحية، الصالحية 3، شهداء بحر البقر، بحر البقر 1، عزبة المناجاة، المناجاة الصغرى، المناجاة الكبري، قصاصين الشرق، سماكين الشرق"، وتمت المعاينة على الطبيعة للمباني، ومراجعة التقارير الفنية للوحدات والتى سيتم تطويرها ما بين إنشاء مبانى جديدة، وإحلال وتجديد، لرفع كفاءتها حسب الحالة الفنية لكل وحدة، وذلك بالتنسيق والاتصال المباشر مع وكيل الوزارة الدكتور هشام مسعود.

وأوضح وكيل الوزارة فى بيان أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أى جهد فى تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، والدعم المستمر من معالى وزيرة الصحة والسكان، ومعالى المحافظ، مضيفاً بأن تكلفة المشروعات الصحية، وتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة خلال العام الماضى تخطت أكثر من نصف مليار جنيه، وذلك للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.