وأوضحت أن متلقى لقاح كورونا سيتمكنون من إثبات التطعيم من خلال تقديم شهاداتهم على شكل رمز الاستجابة السريعة عبر هواتفهم الذكية، وفى الوقت نفسه ومن أجل حماية المعلومات الشخصية، يمكن فقط الاستعلام عن بعض المعلومات، مثل وقت اكتمال التطعيم، فى الشهادة.