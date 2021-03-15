قطار المحاكمات.. النطق بالحكم فى طعون مرتضى منصور على تعيين لجنة مؤقتة للزمالك

كتب إيهاب المهندس - سليم على

تشهد أروقة المحاكم المنعقدة بالقاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، نظر العديد من القضايا الهامة ولعل أبرزها، حسم طعون مرتضى منصور على تعيين لجنة مؤقتة للزمالك، الحكم على المتهمين بـ"خلية داعش بولاق" ، نظر ثانى جلسات محاكمة خلية "أحرار الشام".

حسم طعون مرتضى منصور على تعيين لجنة مؤقتة للزمالك

تنطق المحكمة الإدارية العليا، بحكمها فى الطعون المقامة من هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، والطعنين المقامين من مرتضي منصور الرئيس السابق للنادى، يطلبا فيها وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الاإدارى بتأييد حل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادى.

واختصمت الطعون التي حملت ارقام " 28873 - 28805 - 27666” إدارية عليا، وزير الشباب والرياضة. كما طلب زادة في نهاية طعنه الحكم بعودة مجلس الإدارة بكامل أعضائه لممارسة مهام عمله وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بتجميده وحله.

الحكم على المتهمين بـ"خلية داعش بولاق"

تنطق الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بحكمها على 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بـ"خلية داعش بولاق الدكرور".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان.

نظر ثانى جلسات محاكمة خلية "أحرار الشام"

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل، ثانى جلسات محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 142 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ العجوزة، المقيدة برقم 386 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ والمعروفة إعلاميا بـ "خلية أحرار الشام".