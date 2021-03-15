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صور.. حريق ضخم في العاصمة السورية دمشق وقوات الإطفاء تحاول إخماده

الإثنين، 15 مارس 2021 02:45 ص
صور.. حريق ضخم في العاصمة السورية دمشق وقوات الإطفاء تحاول إخماده حريق دمشق
وكالات

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أخمد عناصر فوج إطفاء العاصمة السورية دمشق، الليلة حريقاً ضخماً اندلع في مبنى سكني مؤلف من أربعة طوابق بشارع الباكستان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية.
 
وقال العقيد علي حسن معاون قائد فوج إطفاء دمشق في تصريح لمندوب سانا إن الحريق نشب نتيجة احتراق أحد خزانات الوقود على سطح البناء وأن النيران امتدت إلى الطوابق السفلية ما تسبب بإصابة ثلاثة أشخاص خلال محاولتهم إخمادها.
 
وأضاف العقيد حسن إن التحقيقات لاتزال جارية لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
 
وكان مراسل سانا ذكر في وقت سابق أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي نشب في المبنى مشيراً إلى أن فرق الإطفاء بالتعاون مع الكوادر الطبية والهلال الأحمر العربي السوري أجلت عدداً من العالقين داخل البناء السكني قبل أن تتمكن من السيطرة على الحريق وإخماده بشكل كامل.

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