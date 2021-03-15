رئيس الأركان الجزائري ينصب أمينا عاما جديدا لوزارة الدفاع

(أ ش أ)

شهد الفريق السعيد شنقريحة اليوم مراسم تنصيب اللواء محمد الصالح بن بيشة، أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة.

وبحسب بيان وزارة الدفاع فإن مراسم التنصيب جرت بمقر الوزارة ووفقا للمرسوم الرئاسي، حيث نصب الفريق شنقريحة اللواء بن بيشة في منصبه الجديد نيابة عن الرئيس عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، ويخلف اللواء بن بيشة اللواء عبد الحميد غريس، الذي تولى منصبه في سبتمبر 2018.

وكان اللواء بن بيشة يشغل منصب مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الجزائرية.

وأصدر الفريق شنقريحة خلال مراسم التنصيب اليوم عددا من التعليمات والتوجيهات بهدف مواصلة الجهود في خدمة الجزائر وحماية لمصالحها العليا، كما حث الفريق شنقريحة على الالتزام الكامل والوافي بالقيام بالمهام المنوطة، بكل الصرامة اللازمة والمثابرة الضرورية.

منذ تولى الرئيس عبد المجيد تبون منصبه في 19 ديسمبر 2019، أجرى عدة تغييرات في صفوف المؤسسة العسكرية بدأها بتعيين اللواء السعيد شنقريحة قائد القوات البرية رئيسا للأركان بالنيابة خلفا للفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الذي توفى يوم 26 ديسمبر الماضي.

وتلا ذلك عدة تغييرات في قادة الجيش والمخابرات الجزائرية (تابعة لوزارة الدفاع) شملت تعيين اللواء محمد قايدي مديرا لدائرة التحضير والعمليات (هيئة العمليات) خلفا للواء محمد بشار.

وعين الرئيس تبون كذلك اللواء محمد عثامنية قائد الناحية العسكرية الخامسة، قائدا جديدا للقوات البرية، خلفا للواء شنقريحة الذي تولى قيادة الأركان.

وتبع ذلك إقالة الجنرال واسيني بوعزة من إدارة قسم الأمن الداخلي بالمخابرات، وعين اللواء عبد الغني راشدي خلفا له، كما عين تبون اللواء محمد بوزيت مديرا للأمن الخارجي بالمخابرات، خلفا للعقيد كمال الدين رميلي.

واستكمل الرئيس الجزائري التغييرات بإقالة مدير القضاء العسكري اللواء عمار بوسيس، وتعيين العقيد عاشور بوقرة مكانه، ثم إقالة اللواء حميد بومعيزة قائد القوات الجوية، وتعيين اللواء محمود لعرابة خلفا له، وتعيين اللواء عمر تلمساني قائدا للناحية العسكرية الرابعة خلفا اللواء حسان علايمية الذي توفى يوم 5 يوليو الماضي.