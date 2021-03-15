اليوم السابع
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الإثنين، 15 مارس 2021 01:48 م
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"حياة كريمة" تعالج أهالى قرى البحر الأحمر بالمجان.. القوافل بدأت بمرسى حميرة وتنتهى برأس غارب نهاية الأسبوع.. وكيل الصحة: بروتوكولات مع الجامعات توفر أطباء لإجراء عمليات مجانا بالغردقة العام.. صور

الإثنين، 15 مارس 2021 01:25 م
"حياة كريمة" تعالج أهالى قرى البحر الأحمر بالمجان.. القوافل بدأت بمرسى حميرة وتنتهى برأس غارب نهاية الأسبوع.. وكيل الصحة: بروتوكولات مع الجامعات توفر أطباء لإجراء عمليات مجانا بالغردقة العام.. صور القوافل العلاجية لحياة كريمة بالبحر الاحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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القوافل العلاجية التابعة لمبادرة "حياة كريمة" تستمر فى عملها بقرى محافظة البحر الأحمر، حيث مازالت القوافل تجوب القرى لإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج المجانى للمواطنين تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

قري للجنوب والشمال تستفيد من القوافل (2)

الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان، أكد أن القوافل العلاجية تم مد موعدها لتصل لجميع القري، حيث تقوم القافلة العلاجية لإجراء الكشف الطبى على أهالى قرية الحمروين بمدينة القصير لليوم الثاني، حيث وصلت إلى هناك منذ الأمس وستستمر اليوم وغدا، ثم تنطلق لقرية النصر التابعة لمدينة سفاجا وتستمر فيها لمدينة يومين ثم منطقة عرب عايش شمال رأس غارب .

قري للجنوب والشمال تستفيد من القوافل (1)

وأضاف وكيل وزارة الصحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القوافل العلاجية انطلقت يوم 3 مارس الجارى بقرى مرسى حميرة بالشلاتين واستغرقت هناك يومين تمكنت من الكشف على 83 مواطنا، بينهم 23 تم عمل فحصا معمليا لهم و32 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، حيث تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وفى قرية الخير وأبرق وتم الكشف على 98 حالة بمختلف التخصصات الطبية.

الكشف علي المواطنين مجانا (2)

وتابع تامر مرعى، أن القافلة انطلقت فى اتجاه الجنوب حيث مدينة حلايب وإستغرقت هناك يومين 5 و6 مارس "الخميس والجمعة"، وتم توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج لـ 450 حالة بمختلف التخصصات الطبية، وإجراء 78 فحصا معمليا، و16 فحص أشعة، 65 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، موضحا أن القافلة إنطقلت بعد ذلك إلى مرسى علم وتم الكشف الطبى وصرف العلاج لعدد 140 مواطن، حيث تم الفحص المعملى لــ 33 مواطن وإجراء فحص أشعة لــ 11 شخص و14 فحص سونار، و47 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، كما تم الكشف وصرف العلاج 158 مواطن بقرية الحمراوين بمدينة القصير.

الكشف علي المواطنين مجانا (3)

وكشف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، عن أن البروتوكولات التى تم توقيعها من قبل مع الجامعات المختلفة لإيفاد أطباء متخصصين منها لإجراء عمليات جراحية لأهالى البحر الأحمر بالمستشفيات الغردقة وصلت أمس منها قافلتين من جامعة الزقازيق وجامعة الأزهر.

الكشف علي المواطنين مجانا (1)

وأكد مرعى، أن أطباء جامعتى الأزهر والزقازيق سيستمرون فى الكشف وإجراء العمليات الجراحية بمستشفى الغردقة العام لمواطنى البحر الأحمر ضمن مبادرة حياة كريمة حتى نهاية الأسبوع المقبل فى تخصصات الأورام والمسالك البولية والتجميل والكبد والمناظير، والعظام والأطفال، الأوعية الدموية، السمع والإتزان، وأمراض القلب، العيون.

القوافل العلاجية لحياة كريمة بالبحر الاحمر (1)

على جانب أخر قامت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، تنفيذًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، بتدريب 30 ممرضة من ممرضات تنظيم الأسرة على دوره تدريب التمريض الأساسى المحدثة وفقا للاجراءات الإحترازية على ثلاث دورات كل دورة عشر ممرضات تنفيذا للخطة الموضوعة لرفع كفاءه مقدمى خدمات تنظيم الأسرة.

القوافل العلاجية لحياة كريمة بالبحر الاحمر (2)
القوافل العلاجية لحياة كريمة بالبحر الاحمر تكشف على المرضى

 

القوافل العلاجية لحياة كريمة بالبحر الاحمر (3)
القوافل العلاجية لحياة كريمة بالبحر الاحمر خلال الكشف على المرضى

 

القوافل العلاجية لحياة كريمة بالبحر الاحمر (4)
الكشف على المرضى فى القوافل العلاجية لحياة كريمة بالبحر الأحمر 

 

 


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