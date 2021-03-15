جامعة بورسعيد: 570 جهاز كمبيوتر للقطاع الطبى و2500 لباقى القطاعات لجودة العملية التعليمية

بورسعيد _ محمد فرج

أكدت الدكتورة راوية رزق، المدير التنفيذى لمركز نظم المعلومات بجامعة بورسعيد، أن مركز الإختبارات الإلكترونية الكائن بكلية الطب والخاص بالقطاع الطبى ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومى لإنشاء مراكز الإختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية والتى تتبناه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، يضم 8 قاعات بإجمالي 570 جهاز كمبيوتر وغرفة تحكم رئيسية تحتوى على شاشة عرض لكاميرات المراقبة وتجميع كابلات الداتا والتوصيلات الكهربائية طبقا للقياسات .

وأضافت الدكتورة راوية رزق، في تصريحات لــ " اليوم السابع"، أنه جارى إستعداد الجامعة للمرحلة الثانية من المشروع والتى تشمل باقى القطاعات بالجامعة بعدد 2500 جهاز كمبيوتر وذلك فى زمن قياسى وتحت إشراف مركز نظم تكنولوجيا المعلومات، موضحة أن الهدف من منظومة الإختبارات الإلكترونية دخول الجامعة عصر الإختبارات وتطبيق التكنولوجيا فى تقويم الإختبارات .

وأشارت رزق، إلى أن ما يحدث من طفرة علمية ليس فقط من أجل تطبيق التكنولوجيا فى التعليم ولكن لتلافى الأخطاء من خلال نظم الإختبارات التقليدية بما يساهم في تحقيق جودة العملية التعليمية بكافة القطاعات، وأن مشروع المرحلة الأولى يضم القطاع الطبى المتمثل فى كليات الطب والهندسة والصيدلة والتمريض والعلاج الطبيعى .

فيما أكدت رزق، أن المرحلة الثانية من المشروع الخاص بقطاعات الجامعة يضم كليات الهندسة والعلوم والآداب والحقوق والتربية النوعية والتربية الأساسية والتربية الرياضية والتجارة ونظم الإدارة والتكنولوجيا والمعلومات وكلية التربية للطفولة المبكرة، وأن مركز الإختبارات الإلكترونية يضم 2 مبنى و3 قاعات رئيسية وتسع 500 جهاز، بالإضافة إلى غرفة التحكم الرئيسية ومبنى آخر ملحق يضم 5 قاعات صغيرة بإجمالى 70 جهاز .



الدكتورة راوية رزق _ المدير التنفيذى لمركز نظم المعلومات بجامعة بورسعيد (2)