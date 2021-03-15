تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الاثنين بالبنوك

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية 4.25 جنيه للشراء مقابل سعر أمس كان بـ 4.24 جنيه.

4.29 جنيه للبيع مقابل سعر أمس كان بـ 4.28 جنيه.