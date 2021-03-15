تعرف على أضرار ريجيم الفواكه.. منها إصابتك بالسكرى وسوء التغذية

كتبت فاطمة خليل

ريجيم الفواكه من الأنظمة الغذائية التي انتشر اتباعها خلال السنوات الأخيرة، وهذا النظام الغذائي القائم على الفاكهة بشكل أساسي يحتوي على نسبة عالية من السكر ويفتقر إلى العناصر الغذائية الأخرى، مما يجعل أضراره أكثر من فوائده، في هذا التقرير نتعرف على أضرار ريجيم الفواكه، وفقاً لموقع "كليفلاند كلينيك"، وقالت كيت باتون، أخصائية التغذية، إن النظام الغذائي القائم على الفاكهة هو أحد أكثر الأنظمة الغذائية تقييدًا، والأهم من ذلك أنه لا يوصى به لأضراره ومخاطره، حيث قد يؤدي لسوء التغذية، لهذا السبب ، ولا ينصح اختصاصيو التغذية عادة باتباع هذا النظام الغذائي لأنه ليس جزءًا من خطة الطعام المتوازنة.



اضرار ريجيم الفواكه

هل ريجيم الفواكه صحي وهل يساعدك على إنقاص الوزن؟



تحتوى الفواكه على السكر الطبيعي على شكل سكر الفواكه والعديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة، بما في ذلك فيتامين سي وبيتا كاروتين.

تظهر بعض الأبحاث أن الفاكهة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان والأمراض المزمنة الأخرى.

بشكل عام، يعتبر تناول الفاكهة (باعتدال) أمرًا صحيًا بالنسبة لك، وغالبًا ما يُنصح بزيادة تناول الفاكهة الكاملة (ولكن ليس عصير الفاكهة) عندما تتطلع إلى تجديد نظامك الغذائي وتناول الطعام الصحي.

بالإضافة إلى ذلك ، تعد الفاكهة إضافة رائعة للوجبات كمُحلي طبيعي وهي وجبة خفيفة جيدة بدلاً من رقائق البطاطس.

ومع ذلك، حتى عندما تفكر في فوائد الفاكهة ولماذا يجب تضمينها كجزء من نظام غذائي متوازن، يجب على الناس عمومًا الحفاظ على تناول الفاكهة بنسبة لا تزيد عن 25٪ إلى 30٪ من نظامهم الغذائي لتجنب الاختلالات الغذائية.

والنهج الغذائي الأفضل هو نظام البحر الأبيض المتوسط ​​أو نظام غذائي نباتي (وهو نظام غذائي نباتي يشمل الأسماك) كلاهما يحتوي على قاعدة قوية من الفواكه والخضروات ، إلى جانب الأطعمة النباتية الأخرى مثل المكسرات والبذور والبقوليات والزيوت النباتية والحبوب الكاملة. كلا النظامين يحدان من منتجات الألبان والسكر.

ولكن ماذا عن فقدان الوزن في ريجيم الفواكه؟

قد تفقد الوزن عند اتباع نظام غذائي نباتي، لكن هذا ليس له فائدة حقيقية، لأنك على الأرجح تفقد عضلاتك بدلاً من ذلك ، يوصي أخصائيو التغذية دائمًا باختيار نمط الأكل أو النظام الغذائي الذي يمكنك الالتزام به على المدى الطويل.



اضرار ريجيم الفواكه

أضرار ريجيم الفواكه



أضرار ريجيم الفواكه عديدة، حيث يمكن أن تكون النظم الغذائية القائمة على الفاكهة شديدة التقييد ويمكن أن تسبب العديد من المشاكل الصحية:

-زيادة الوزن: الفواكه غنية بالسكريات الطبيعية في حين أن هناك بعض الأشخاص الذين يمكن أن يفقدوا الوزن في النظام الغذائي للفاكهة، فإن تناول كميات كبيرة من الفاكهة في الواقع يعرض بعض الأشخاص لخطر زيادة الوزن.

-داء السكري: بالنسبة لمرضى السكر ، يمكن أن يكون النظام الغذائي المثمر خطيرًا تحتوي الفاكهة على الكثير من السكر الطبيعي ، حيث أن تناول الكثير منها يمكن أن يؤثر سلبًا على مستويات السكر في الدم.

يمكن أن يكون النظام الغذائي الذي يحتوي على الفاكهة فقط خطيرًا أيضًا على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات البنكرياس والكلى.

-تسوس الأسنان: ارتفاع نسبة السكر في الفاكهة يمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بتسوس الأسنان.

-نقص التغذية: غالبًا ما يعاني أصحاب الفاكهة من انخفاض مستويات فيتامين ب 12 ، والكالسيوم ، وفيتامين د ، واليود ، وأحماض أوميجا 3 الدهنية ، مما قد يؤدي إلى فقر الدم ، والتعب ، والخمول ، واختلال وظائف الجهاز المناعي يمكن أن يؤدي انخفاض الكالسيوم أيضًا إلى هشاشة العظام. غالبًا ما تكون المكملات الغذائية التي تفي بهذه النواقص مصنوعة من مصادر غذائية مثل مزارع الألبان أو بروتين الصويا، والتي تعتبر محظورة في النظام الغذائي للفاكهة. هذا يجعل سوء التغذية في ريجيم الفواكه شائعًا للغاية.

-الجوع الشديد: يمكن أن يؤدي قصر نظامك الغذائي على الفاكهة بشكل أساسي إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام والشهية واضطراب الأكل.

من خلال الاعتماد بشكل أساسي على الفاكهة وحرمان نفسك من الفيتامينات والدهون والبروتينات اللازمة ، من الممكن دفع جسمك إلى وضع الجوع إذا شعر جسمك أنه يتضور جوعًا ، فسيؤدي ذلك إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي في محاولة للحفاظ على الطاقة من أجل الوظائف الحيوية.