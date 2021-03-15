تأجيل محاكمة متهمين بقتل مواطن في دار السلام لـ 10 أبريل

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة متهمين اثنين بقتل مواطن بسبب خلافات مالية في دار السلام لجلسة 10 أبريل. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفي معوض و هشام الدرندلي و محمد عمارة، وأمانة سر محمد طه و تامر حماد.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين، بقتل المجني عليه، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد على إثر خلاف مسبق انتهي باللجوء إلى الشجار، واستعان الطرفان كل بفريقه، وما أن أبصر المتهمان المجني عليه حتي حاول المجني عليه الفرار، إلا أنهما أصرا علي اللحاق به، وما أن تمكنا من اسقاطه أرضا حتي أشار أحدهما للثاني لتنفيذ ما تلاقت وتوافقت إرادتهما عليه من نية خبيثه بإزهاق روح خصمهما في الشجار، فكال الثاني ضربة واحدة استقرت في مؤخرة رأسه فأحدثت به الإصابات التي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله.