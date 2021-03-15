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تأجيل محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين في اتهامهم بالقتل العمد لـ10 مايو

الإثنين، 15 مارس 2021 04:59 م
تأجيل محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين في اتهامهم بالقتل العمد لـ10 مايو محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتى استعراض القوة والقتل العمد، لجلسة 10 مايو. عقدت الجلسة برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية عادل الغويط وأسامة محمد أبوصافى.
 
 
وأسندت النيابة للمتهمين، تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليهم، بقصد بث الخوف فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.
 
كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليه عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.
 
 

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