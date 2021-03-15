انهيار منجم ذهب في موريتانيا.. والجيش والدرك يشارك فى البحث عن مفقودين

وكالات

أعلنت شركة معادن موريتانيا أن أعمال البحث جارية عن 8 مفقودين تحت أنقاض منجم للتنقيب عن الذهب في منطقة الشكات قرب الحدود الشمالية لموريتانيا مع الجزائر.

وأوضحت الشركة الحكومية في بيان أصدرته مساء يوم الأحد أن شخصا واحدا تم إنقاذه وهو على قيد الحياة، وجار البحث عن 8 أشخاص آخرين، وأن الجيش والدرك والأجهزة الإدارية للدولة يشاركون في عمليات البحث.

وقالت الشركة في بيان لها إنه فور تلقيها المعلومات، باشرت فرق من الجيش الوطني، والدرك الوطني، وشركة "معادن موريتانيا" معاينة المكان الذي يقع خارج المنطقة المرخصة للتنقيب، وفي المنطقة المحظورة، وخارج تبعية شركة معادن موريتانيا. وعبرت الشركة عن أملها في أن تثمر هذه الجهود في إنقاذ بقية المفقودين جراء سقوط بئر التنقيب، مطالبة المنقبين بالوعي بمخاطر التنقيب خارج المنطقة المرخصة، أو تجاوز إجراءات السلامة المطلوبة على محمل الجد.

وحذرت الشركة المنقبين من الخروج عن منطقة التنقيب المرخصة مؤكدة أن الحادث وقع في منطقة تقع خارج منطقة الترخيص.

يذكر أن موريتانيا رخصت منذ 2016 لمواطنيها التنقيب عن الذهب في شمال البلاد ما ساهم في تحسين إنتاج ودخل البلاد من الذهب.