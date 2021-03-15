القبض على المتهم بالتعدى على طفلة بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن، في ضبط المتهم بالتحرش بطفلة بالقاهرة، حيث تم تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) متضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بطفلة حال قيامها باللهو مع مجموعة من الأطفال بمدخل العقار محل سكنها بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة .

و تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط الشخص مرتكب الواقعة ( مندوب مبيعات – مقيم بمحافظة القليوبية ) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وعلل تواجده بالعقار لعرض المنتجات على قاطنى العقار ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .