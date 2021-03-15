التموين تعلن ارتفاع سعة تخزين صوامح القمح لـ 3.4 مليون طن

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء شريف باسيلى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بوزارة التموين، أن صومعة برقاش بالجيزة تتكون من 12خلية بسعة تخزينية 5 آلاف لكل خلية، وبإجمالى سعة تخزين 60 ألف طن للصوامع ببرقاش.

وأضاف باسيلى على هامش افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين وتداول الحبوب، بحضور الدكتور على المصلحى، وزير التموين، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ووفد من السفارة الإماراتية وسفارة الدنمارك، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن صومعة برقاش بمحافظة الجيزة تعمل منذ 3 سنوات بمنحه إماراتية لإقامة 35 صومعة تقريبا على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن اليوم سيتم افتتاح المركز بعد التطوير ضمن المنحة الإماراتية، بهدف تدريب المهندسين والفنيين في مجال الكهرباء والميكانيكا والزراعيين.

وأوضح باسيلى أن لدى الوزارة أحدث تكنولوجيا، وأن السعة التخزينية زادت لـ 3,4 مليون طن، كانت 1.6 مليون طن عام 2016، كما أن لدى وزارة التموين شون مطورة وشون عادية بقدرة استيعابية مليون طن لاستيعاب كامل الكميات المخزنة سنويا ومن المقرر أن يتم تطوير الشون العادية للعمل بنفس تكنولوجيا الصوامع المطوره حديثا في خطة الوزارة قريبا .