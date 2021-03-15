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التضامن تبدأ اليوم صرف المساعدات النقدية لمستفيدى تكافل وكرامة عن شهر مارس

الإثنين، 15 مارس 2021 05:00 ص
التضامن تبدأ اليوم صرف المساعدات النقدية لمستفيدى تكافل وكرامة عن شهر مارس
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، اعتبارا من اليوم الاثنبن صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر مارس الجارى، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية فيما تستمر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى فى صرف معاشات شهر مارس لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يتم الصرف وفق جداول منظمة منعا للتكدس أمام منافذ الهيئة كما حدث خلال الأشهر المقبلة.
 
 
وتتابع غرفة عمليات الهيئة صرف المعاشات بمنافذ الصرف وتذليل أى معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين بجانب أيضا التأكيد على كافة المنافذ بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون، مع الإتاحة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاتة التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى والمقدر عددها 12 ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية اعتباراً من اليوم الأول من الشهر.
 

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