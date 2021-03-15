اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 مارس 2021 10:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمير تشارلز يسعى إلى إصلاح العلاقة المقطوعة مع ابنه هارى

الإثنين، 15 مارس 2021 09:58 ص
الأمير تشارلز يسعى إلى إصلاح العلاقة المقطوعة مع ابنه هارى الأمير تشارلز
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف صديق مقرب من الأمير تشارلز، أن أمير ويلز، شعر بالألم الشديد من مقابلة هارى وميجان ماركل مع أوبرا وينفرى، لكنه عاقد العزم على إصلاح العلاقة المقطوعة مع ابنه الأمير هارى.

وكشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن الأمير تشارلز يخطط للاتصال بالأمير هارى، فى غضون الأسابيع المقبلة، وقال أحد الأصدقاء المقربين منه إن الأمير تشارلز يفكر بطريقة الأب، وليس مزاج رجل دولة.

وقال صديق تشارلز إن وريث العرش يدرك أن التركيز يجب أن ينصب على "شفاء وعلاج" الصدع قبل أن يصبح غير قابل للتغلب عليه، مضيفًا: "أنت تنظر إلى أب يتألم بشدة بسبب ما وصلت إليه علاقته بابنه".

الأمير تشارلز والأمير هارى وميجان
الأمير تشارلز والأمير هارى وميجان

 

وتابع :"بعد الكثير من التفكير، تشارلز أدرك أيضًا أنه لن يتحقق شيء جيد من إطالة أمد القتال، إنه يشعر أن الوقت قد حان للشفاء، حان الوقت الآن لإصلاح العلاقة المقطوعة، الأمير لديه رغبة حقيقية في العودة إلى العلاقة الوثيقة التي تمتع بها مع هارى طوال الوقت".

واستمر: "يجب أن تبدأ المحادثة في وقت ما مع تشارلز وكذلك مع الأمير ويليام، سيكونون على اتصال بشكل أو بآخر خلال الأسابيع المقبلة ... ربما كتابة، ربما عبر مكالمة فيديو."

وكان الأمير هارى قد قال إنه شعر بخيبة أمل من والده تشارلز، وادعى أنه رفض الرد على مكالماته في وقت ما، واعترف هاري أيضًا أنه لا تزال هناك فجوة بينه وبين شقيقه.

كما قال لأوبرا: "أبي وأخي، إنهما محاصران، لا يحق لهم المغادرة، ولدي تعاطف كبير مع ذلك".

 


الامير تشارلز

الامير هارى

هارى وتشارلز

هارى وميجان ماركل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأمير تشارلز يلتزم الصمت أمام سؤال عن مقابلة هارى وميجان مع أوبرا وينفرى

الأربعاء، 10 مارس 2021 11:00 ص

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. تصاعد الاحتجاجات فى ميانمار وإغلاق المحال.. الأمير هاري: أشعر فعلا بأن أبى الأمير تشارلز خذلنى.. بابا الفاتيكان يغادر مطار بغداد الدولى عائدا إلى روما

الإثنين، 08 مارس 2021 12:00 م

الأمير البريطاني هاري: أشعر فعلا بأن أبي الأمير تشارلز خذلني

الإثنين، 08 مارس 2021 07:10 ص

انشغال الأمير تشارلز بصحة والده يغطى على اهتمامه بلقاء هارى وميجان مع أوبرا وينفرى

الأحد، 07 مارس 2021 04:09 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة