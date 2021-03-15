الأمير تشارلز يسعى إلى إصلاح العلاقة المقطوعة مع ابنه هارى

ريهام عبد الله

كشف صديق مقرب من الأمير تشارلز، أن أمير ويلز، شعر بالألم الشديد من مقابلة هارى وميجان ماركل مع أوبرا وينفرى، لكنه عاقد العزم على إصلاح العلاقة المقطوعة مع ابنه الأمير هارى.

وكشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن الأمير تشارلز يخطط للاتصال بالأمير هارى، فى غضون الأسابيع المقبلة، وقال أحد الأصدقاء المقربين منه إن الأمير تشارلز يفكر بطريقة الأب، وليس مزاج رجل دولة.

وقال صديق تشارلز إن وريث العرش يدرك أن التركيز يجب أن ينصب على "شفاء وعلاج" الصدع قبل أن يصبح غير قابل للتغلب عليه، مضيفًا: "أنت تنظر إلى أب يتألم بشدة بسبب ما وصلت إليه علاقته بابنه".



الأمير تشارلز والأمير هارى وميجان

وتابع :"بعد الكثير من التفكير، تشارلز أدرك أيضًا أنه لن يتحقق شيء جيد من إطالة أمد القتال، إنه يشعر أن الوقت قد حان للشفاء، حان الوقت الآن لإصلاح العلاقة المقطوعة، الأمير لديه رغبة حقيقية في العودة إلى العلاقة الوثيقة التي تمتع بها مع هارى طوال الوقت".

واستمر: "يجب أن تبدأ المحادثة في وقت ما مع تشارلز وكذلك مع الأمير ويليام، سيكونون على اتصال بشكل أو بآخر خلال الأسابيع المقبلة ... ربما كتابة، ربما عبر مكالمة فيديو."

وكان الأمير هارى قد قال إنه شعر بخيبة أمل من والده تشارلز، وادعى أنه رفض الرد على مكالماته في وقت ما، واعترف هاري أيضًا أنه لا تزال هناك فجوة بينه وبين شقيقه.

كما قال لأوبرا: "أبي وأخي، إنهما محاصران، لا يحق لهم المغادرة، ولدي تعاطف كبير مع ذلك".