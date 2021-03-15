ارتفاع أسعار النفط اليوم لـ 69.28 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين 15-3-2021 ارتفاعا بمقدار 10 سنتات في سعر البرميل وفقا للعقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 69.28 دولار للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 66.02 دولار للبرميل.
وكانت تقارير دولية أظهرت أن ارتفاع النفط جاء بسبب زيادة الطلب الصيني على النفط وذلك لتشغيل مشروعات الصناعات الثقيلة، والتي شهدت نموا قويا، إذ سجل إنتاجها من الإسمنت والصلب والألمنيوم نموا في خانة العشرات بالمقارنة مع مستويات 2019 قبل جائحة كوفيد، مضيفا أن إنتاج وشحن كل تلك المواد يحتاج طاقة، حسبما نقلت "رويترز". .
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