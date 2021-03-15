اليوم السابع
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الإثنين، 15 مارس 2021 02:30 م
خالد صلاح
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ارتفاع أسعار النفط اليوم لـ 69.28 دولار للبرميل

الإثنين، 15 مارس 2021 02:23 م
ارتفاع أسعار النفط اليوم لـ 69.28 دولار للبرميل النفط
كتب مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين 15-3-2021 ارتفاعا بمقدار  10 سنتات في سعر البرميل وفقا للعقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 69.28 دولار للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 66.02 دولار للبرميل.
 
وكانت تقارير دولية أظهرت أن ارتفاع النفط جاء بسبب زيادة الطلب الصيني على النفط وذلك لتشغيل مشروعات الصناعات الثقيلة، والتي شهدت نموا قويا، إذ سجل إنتاجها من الإسمنت والصلب والألمنيوم نموا في خانة العشرات بالمقارنة مع مستويات 2019 قبل جائحة كوفيد، مضيفا أن إنتاج وشحن كل تلك المواد يحتاج طاقة، حسبما نقلت "رويترز". .
 
 

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ارتفاع سعر برميل النفط

الاوبك

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