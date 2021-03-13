اليوم السابع
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السبت، 13 مارس 2021 02:45 م
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استقرار اسعار النفط اليوم السبت عند 69.60دولار للبرميل

السبت، 13 مارس 2021 02:00 م
استقرار اسعار النفط اليوم السبت عند 69.60دولار للبرميل النفط
كتب مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم السبت 13-3-2021  وفقا للعقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 69.60 دولار للبرميل ، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 66.02 دولار للبرميل.
 
وكان وزير الطاقة السعودى الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد أكد أن المملكة ستمدد خفض إنتاج النفط الطوعى البالغ مليون برميل يوميا، وستقرر خلال الأشهر المقبلة متى ستبدأ التراجع عنه تدريجيا. 
 
وأضاف وزير الطاقة السعودي  عقب اجتماع لوزراء أوبك + "لسنا على عجلة من أمرنا... نتوخى الحذر،" مضيفا أن السعودية ستقرر متى تنهي خفض الإنتاج الطوعي "فى الوقت المناسب لنا".

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سعر النفط اليوم

ارتفاع سعر برميل النفط

الاوبك

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