اليوم السابع
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أسعار النفط اليوم تسجل 69.18 دولار للبرميل

الأحد، 14 مارس 2021 02:00 م
أسعار النفط اليوم تسجل 69.18 دولار للبرميل النفط
كتب مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم الأحد 14-3-2021 وفقا للعقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 69.18 دولار للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 66.02 دولار للبرميل.
 
وكانت رويترز قد كشفت أن السعودية خفضت إمدادات النفط تحميل أبريل لما لا يقل عن أربعة مشترين آسيويين بما يصل إلى 15%، بينما لبت المتطلبات الشهرية العادية لشركات تكرير هندية.
 
لكن المصادر قالت، إن المملكة رفضت طلبات شركات تكرير هندية لإمدادات إضافية في أبريل.
 
سجلت أسعار النفط أمس السبت 13-3-2021  وفقا للعقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 69.60 دولار للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 66.02 دولار للبرميل.

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