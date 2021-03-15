إنشاء 6 مصانع غزل ونسيج في كفر الدوار بتكلفة 2.4 مليار جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم من المحافظة والأجهزة التنفيذية لسرعة تنفيذ مشروع مصانع شركة مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا بكفر الدوار، والذى سيقام على مساحة 175 ألف متر مربع، بتكلفة 2.4 مليار جنية بطاقة 9027 طن غزول و 50.7 مليون متر نسيج سنوياً.

وأشار المحافظ إلى أهمية المشروع والذى سيعمل على عودة مدينة كفر الدوار لتتبوأ مكانتها كإحدى أهم قلاع صناعة الغزل والنسيج، حيث يهدف المشروع إلى إقامة 6 مصانع متكاملة لتصنيع الغزل والنسيج وهى (مصنع الصباغة والتجهيز - مصنع الغزل - مصنع النسيج - مصنع تحضيرات النسيج - مصنع التفصيل - مصنع البرم ).

الأمر الذى سيسهم فى إحداث نقلة نوعية كبيرة فى صناعة الغزل والنسيج ، مشيراً إلى أهمية محور المحمودية والمحور الرابط وكافة الطرق والمحاور المرورية الجارى تنفيذها لخدمة الأنشطة الصناعية والتجارية والإقتصادية .

جاء ذلك خلال استقبال محافظ البحيرة بمكتبه صباح اليوم، اللواء إبراهيم على والعميد خالد عبد الله، من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية (الشركة الوطنية للمقاولات) وبحضور المهندس حازم الأشمونى - السكرتير العام ، وممثلى شركة صباغى البيضا والشركة المنفذة .

وأكد المحافظ أن الدولة تسير بخطى ثابتة وقوية على أرض محافظة البحيرة ، بضخ إستثمارات جديدة بقيمة 2.4 مليار جنية ، بخلاف ما شهدته البحيرة من مشروعات خلال العامين السابقين تجاوزت الثلاثة آلاف مشروع والـ 55 مليار جنية.

من الجدير بالذكر أنه فى إطار تنفيذ مشروع تطوير وإعادة هيكلة شركات القطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، فقد تم توقيع عقود الأعمال الإنشائية لمصانع شركة مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا بكفر الدوار بين الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس .

وستبلغ تكلفة إنشاءات المشروع 2.4 مليار جنية ، بخلاف قيمة الماكينات والآلات ، وإحلال 170 ألف مردن متهالك بعدد 88 ألف مردن جديد بتكنولوجيا متطورة، بطاقة إنتاجية 9027 طن سنوى من الغزول بدلاً من 366 طن يتم إنتاجها حاليا ، وإنتاج 50.7 مليون متر سنوياً من النسيج بدلاً من 13 مليون متر يتم إنتاجها حالياً، مع إضافة طاقة إنتاجية 50.7 مليون متر من الصباغة والتجهيز بتكنولوجيا متطورة.