اليوم السابع
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الإثنين، 15 مارس 2021 03:14 م
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بعد مشاركتهم بمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية..

أكثر من 120 شخصية إسلامية من 40 دولة تزور منطقة الأهرامات.. صور

الإثنين، 15 مارس 2021 03:07 م
أكثر من 120 شخصية إسلامية من 40 دولة تزور منطقة الأهرامات.. صور خلال زيارة منطقة الأهرامات
كتب محمد أسعد

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زار أكثر من 120 شخصية من أكثر من 40 دولة مشاركة فى مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية منطقة أهرامات الجيزة، وذلك فى إطار حرص الحكومة على الاستفادة من الأحداث والفعاليات الهامة للترويج السياحي لمصر وللمقاصد السياحية والأثرية المختلفة، استضافت منطقة أهرامات الجيزة، أكثر من 120 شخصية من أكثر من أربعين دولة من الضيوف المشاركة فى المؤتمر الحادى والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف. 
 
وكان فى استقبالهم أشرف محي الدين مدير عام آثار الهرم والذى رافقهم خلال الجولة بالشرح مع عدد من مفتشى الآثار بالمنطقة، وبدأت الجولة بزيارة الهرم الأكبر، ثم منطقتى البانوراما وتمثال أبو الهول، كما التقطوا الصور التذكارية.
 
وأعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بهذه الزيارة والتى اعتبروها فرصة رائعة للتعرف على جانب من الحضارة المصرية العريقة، وعظمة بناء الأهرامات التى تدهش العالم، متمنين زيارة مناطق أثرية أخرى للتعرف على المزيد من المقومات السياحية والأثرية التى تتميز بها بمصر. 
 
 
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خلال زيارة منطقة الأهرامات

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الزائرون من 40 دولة من مشاركة في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

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جانب من الزيارة
 

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