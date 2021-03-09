سفارة أيرلندا تختار منطقة أهرامات الجيزة للاحتفال بالعيد القومى لأيرلندا

كتب محمد أسعد

اختارت سفارة أيرلندا بالقاهرة منطقة أهرامات الجيزة للاحتفال بالعيد القومي لدولة أيرلندا، حيث قامت السفارة بتصوير فيلم قصير لعرض موسيقي من التراث الإيرلندي عزفه العازف الأيرلندي Micheál Ó hIarlaithe بالمنطقة، وذلك بحضور السفير Seán O'Regan سفير دولة أيرلندا في القاهرة حيث استقبالهم السيد أشرف محي الدين مدير عام المنطقة.

وسوف تقوم السفارة بنشر هذا الفيلم في برنامج خاص سيتم إذاعته وبثه عبر التليفزيون الوطني الإيرلندي يوم 17 من مارس الجاري، كما أنه سيتم بثه على موقع الإنترنت عالمياً ليخاطب 70 مليون مواطن أيرلندي حول العالم.