اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 مارس 2021 01:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

أضرار المقليات والكافيين على العين.. ارتفاع الضغط واعتلال الشبكية

الإثنين، 15 مارس 2021 01:00 ص
أضرار المقليات والكافيين على العين.. ارتفاع الضغط واعتلال الشبكية أطعمة يجب تجنبها للحفاظ على صحة العين
كتبت مروة هريدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعانى حوالى 250 مليون شخص حول العالم من فقدان خفيف إلى خطير فى الرؤية، ويجهل كثيرون أن صحة العين مرتبطة بشكل مباشر بصحة القلب والوعية الدموية، وقد يكون لما تتناوله وتشربه تأثير مباشر ودائم على صحة القلب ومن ثم صحة العين، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "أون هيلث".

 

6

 

وفيما يلى 5 أطعمة يجب تجنبها أو عدم الإفراط بتناولها للحفاظ على صحية العينين:

1- الخبز والمكرونة

ربط الباحثون الكربوهيدرات البسيطة مثل تلك الموجودة فى الخبز الأبيض والمكرونة بفرص الإصابة بالتنكس البقعى المرتبط بالعمر (AMD)، وهو سبب رئيسى لفقدان البصر خاصة لدى كبار السن، والسبب فى ذلك هو أن الجسم يهضم هذا النوع من الكربوهيدرات بسرعة ما يترتب عليه ارتفاع نسبة السكر فى الدم، لذلك ينصح خبراء الصحة بمحاولة استبدال الخبز الأبيض والمكرونة بالحبوب الكاملة.

2- اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة تحتوى على نسبة عالية من الملح الذى يسبب ارتفاع ضغط الدم وهو يؤثر بشكل مباشر على العينين، وقد يؤدى إلى الإصابة باعتلال الشبكية وتلف الأوعية الدموية الذى يسبب عدم وضوح الرؤية أو فقدان البصر، الاعتلال العصبى الناتج عن انسداد الأوعية ومنع تدفق الدم، لذلك لابد من الحد من تناول الملح.

 

بطاطس مقلية
 

3- الأطعمة المقلية

تؤدى الأطعمة المقلية المطبوخة بالدهون المتحولة إلى ارتفاع مستويات الكولسترول الضار (LDL) وقد يؤدى ذلك إلى الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكرى من النوع 2، كما أنها تُعزز من نمو ما يسمى بالجذور الحرة التى يمكنها تدمير الخلايا وقتلها، وكل ذلك مرتبط بأمراض العين التى تتأثر بكل ذلك، مثل الإصابة باعتلال الشبكية السكرى، لذلك من المهم محاربة الجذور الحرة عن طريق تناول الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين C مثل الحمضيات والطماطم والفلفل الأحمر.

 

 

4- مادة الكافيين

قد يرفع الكافيين الموجود فى فنجان القهوة أو الشاى الصباحى ضغط العين، حيث تشير الدراسات إلى أن هذا الضغط يرتفع لدى الأشخاص الذين يعانون من الجلوكوما أو ارتفاع ضغط الدم فى العين، لذلك يجب عدم الإفراط بتناول مشروبات الكافيين.

5- المشروبات السكرية

المشروبات الغازية مصدر قوى للسعرات الحرارية وهو ما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكرى من النوع 2 وأمراض القلب ما يترتب عليه الإضرار بالعين أيضًا، مثل الإصابة باعتلال الشبكية السكرى، لذلك من المهم شرب الكثير من الماء لتجنب هذه المخاطر.


ما هى امراض العين

علاقة العين بالقلب والاوعية الدموية

اطعمة ضارة لصحة العين

اطعمة ومشروبات مفيدة لصحة العين

فوائد شرب الكثير من الماء

اضرار الافراط بمشروبات الكافيين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

علامات غير شائعة للالتهابات المفاصل.. أبرزها جفاف العينين

الخميس، 11 مارس 2021 01:00 ص

الأسبوع العالمي للجلوكوما .. تعرف على مرض المياه الزرقاء في العين والأعراض

الثلاثاء، 09 مارس 2021 11:30 ص

اعرف العلاقة بين رفاهية الحياة والعناية بصحة العين وعلاج مشاكل الإبصار

الثلاثاء، 09 مارس 2021 09:00 ص

علاج العين بعد دخول حشرة أو جسم غريب.. لا تستخدم قطنة ولا تفرك عينيك

الخميس، 25 فبراير 2021 10:00 م

5 علامات فى العينين تخبرك بنقص فيتامين "د".. منهم الإحمرار وحساسية الضوء

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 09:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة