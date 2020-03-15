اليوم السابع
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عشان صحة عينك وجهازك التنفسى..خليك فى زيت حبة البركة

الأحد، 15 مارس 2020 12:00 م
عشان صحة عينك وجهازك التنفسى..خليك فى زيت حبة البركة زيت حبة البركة-صورة ارشيفية
نهير عبد النبى

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تحتوى حبة البركة على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.

وحسب ما ذكره موقع selfhacked هناك فوائد عديدة لـ زيت حبة البركة ومنها:

فوائد زيت حبة البركة
 

1:يحتوى زيت حبة البركة على نسبة عالية من الفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسى والوقاية من الالتهابات والعدوى، كما يحتوى على بعض الخصائص التي تعمل على طرد الفيروسات والعدوى من الجسم وتحد من خطر الإصابة بنزلات البرد.

2:تناول زيت حبة البركة في الطعام يعمل على طرد السموم والجراثيم من الجسم،ويحافظ على صحة الجهاز المناعى ويمنع دخول العدوى، لذلك ينصح بتناوله يوميا.

3:يحتوى زيت حبة البركة على بعض الخصائص التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى والوقاية من الالتهابات والقرح، كما يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة الهامة لصحة الجهاز الهضمى، وينصح بتناول زيت حبة البركة مع العسل الأبيض يوميا.

4:يحتوى زيت حبة البركة على نسبة عالية من المواد المضادة للبكتيريا والالتهابات التي تقاوم الربو والسعال والحمى، وتساعد على تعزيز صحة الجسم ووقايته من العدوى.

5:أثبتت بعض الأبحاث أن لزيت حبة البركة دور كبير في تحسين الابصار والرؤية، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من العناصر الغذائية والفيتامينات الهامة لصحة العين.

6:يحتوى زيت حبة البركة على عناصر عديدة وفيتامينات تعمل على تخفيف ألم لظهر والوقاية من التهابات المفاصل والروماتويدى، وذلك عن طريق تدليك المنطقة المصابة بزيت حبة البركة الدافئ.

7:تناول زيت حبة البركة يوميا يعمل على تنشيط الدورة الدموية والحفاظ على صحة ونشاط الجسم، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والبروتينات والكربوهيدرات.

8:يساعد على ضبط مستوى ضغط الدم وذلك بتناوله يوميا على معدة فارغة، حيث يحتوى زيت حبة البركة على نسبة كبيرة من الخصائص التي تحافظ على ضغط الدم وتمنع ارتفاعه.

9:في حالة اضطرابات الجهاز الهضمى ينصح بتناول زيت حبة البركة مرتين في اليوم ، نظرا لما يحتويه من عناصر هامة للجهاز الهضمى.

10:يحتوى زيت حبة البركة على بعض الخصائص التي تعمل على تعزيز صحة ونمو الشعر ووقايته من ظهور الشعر الأبيض والتهابات فروة الرأس.

11:يحتوى زيت حبة البركة على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التي تعمل على تعزيز صحة الجسم ووقايته من الأمراض السرطانية.

 

 

 


زيت حبة البركة

فوائد زيت حبة البركة

حبة البركة

الزيت

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