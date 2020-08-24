اللحوم المصنعة فيها سرطان قاتل.. في حلقة جديدة من وليد كلينك

كتب محمود راغب

تكشف الحلقة الخامسة من برنامج "وليد كلينك" الذي يذاع على تليفزيون "اليوم السابع" مخاطر الإفراط في تناول اللحوم المصنعة وإمكانية تسببها في الإصابة بمرض السرطان

ويوضح البرنامج أن دراسة سويسرية تمت على 450 ألف شخص أثبتت أن الأشخاص الذين يتناولون لحومًا مصنعة، تزيد لديهم مخاطر الموت المبكر بنسبة 44% وأكدت إن الإكثار من تناول اللحوم المصنعة يؤدى لتقليل العمر الافتراضي للإنسان.

ويشير برنامج وليد كلينيك الذي يقدمه الزميل وليد عبد السلام إلى أن أضرار تناول اللحوم المصنعة تصل إلى حد الإصابة بمرض السرطان خاصة سرطان الأمعاء والمستقيم وأمراض القلب والأمراض المزمنة وتزداد المخاطر كلما زاد تناولها وهو ما يؤكد إحصاءات وزارة الصحة التي كشفت أن 67.3% من متناولي اللحوم المصنعة عرضة للإصابة بأورام المعدة والمريء والقولون.

ويوضح وليد كلينك أن اللحوم المصنعة غنية بــ "نترات الصوديوم" والمسئولة عن اللون الجذاب والنكهة والمذاق الرائع واطالة وزيادة مدة الصلاحية وهي من الإضافات الغذائية المسموح بها على اللحوم المصنعة، إلا أنه مع مرور الوقت يمكن أن تشكل أكسيد النيتريك باعتباره مادة "مسرطنة" ومن هنا تحدث الإصابة بالأورام السرطانية بشكل تدريجي .

وأوضح أن تناول اللحوم المصنعة يرتبط بممارسة الإنسان لعادات غير صحية مصاحبة لها، فقد كشفت دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون اللحوم المصنعة يميلون إلى التدخين والمشروبات الغازية والشعور بالجوع الدائم

وربطت العديد من الدراسات بين استهلاك اللحوم المصنعة والإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، والتي تشمل: ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب ومرض الانسداد الرئوي المزمن وسرطان الأمعاء والمعدة، وأظهرت الدراسة أن من يتناول اللحوم المصنعة أكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض.

ونصح البرنامج بضرورة قراءة مكونات اللحوم المصنعة والابتعاد عن شراء المنتجات المعلبة، والمصنعة التي تحتوي على مواد حافظة مثل نترات الصوديوم، وأحادي جلوتامات الصوديوم، ونصحت أيضا بتناول الأطعمة واللحوم الطازجة بدلا من اللحوم المصنعة كمان أن تناول كميات كبيرة من الفاكهة والخضروات الطازجة الغنية بفيتامين سي، يمنع تكون مادة النيتريك المسببة للسرطان.