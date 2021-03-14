54 ألف مدرسة تفتح أبوابها اليوم لاستقبال الراغبين فى الحضور من الطلاب

كتب محمود طه حسين

تفتح قرابة 54 ألف مدرسة اليوم الأحد أبوابها لاستقبال الطلاب فى أول أيام الفصل الدراسي الثانى ، حيث تستقبل المدارس الطلاب الراغبين فى التواجد فى المدرسة لاستكمال المناهج الدراسية والحضور بشكل يومى حسب الجداول المحددة، بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم منح الطلاب وأولياء الأمور حرية الحضور فى المدرسة أو اختيار استكمال الترم الثانى عبر التعليم عن بُعد من المنزل بسبب كورونا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن قرابة 23 مليون طالب موزعين على أيام الأسبوع حسب الصف الدراسى وجدول كل مدرسة، مشيرة إلى أن المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب بشكل مستمر مع الحفاظ على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة لحماية الطلاب من كورونا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن خطة حضور الطلاب بالترم الثانى بالنسبة للصفوف من KG1، وحتى الثالث الابتدائى، الحضور في مدارس الفترة الواحدة سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، والمدارس تحدد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى كل مدرسة، و الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي، الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" 3 أيام في الأسبوع، والمدارس تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي، الحضور يومين أسبوعيًا، ويتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة، والصفوف الأول إلى الثالث الثانوي، الحضور يومين أسبوعيًا.