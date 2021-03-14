وزير الدولة للإنتاج الحربى يستقبل سفير كرواتيا لبحث أوجه التعاون المشترك

كتب زكى القاضى

بحث المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، اليوم، مع السفيرتوميسلاف بوشنياك سفير كرواتيا بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مجالات التصنيع المختلفة، جاء ذلك خلال استقبال الوزير "مرسي"، لبوشنياك بمقر وزراة الإنتاج الحربي، وبحضور نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي المهندس محمد محمد صلاح الدين و عدد من قيادات الوزارة.

وخلال اللقاء تم استعراض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات الإنتاج الحربي والمجالات التى يمكن التعاون بها مع الشركات الكرواتية فى مجالات التصنيع العسكرية والمدنية، وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي عن تطلعه لأن يكون لهذا اللقاء دوراً مهماً فى فتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العاملة فى مجالات مماثلة في كرواتيا.

وأشار الوزير "مرسي" إلى أن الجانبين يرتبطان بعلاقات وثيقة، مؤكداً على اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بالاستفادة من الخبرات الكرواتية فى العديد من المجالات، مشيراً إلى حرص الوزارة على التعاون مع مختلف الشركات العالمية فى مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر، وذلك في ضوء العمل المتواصل الذي تبذله وزارة الإنتاج الحربي للتماشي مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة، وذلك بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن مصر تعد سوقاً واعدة لجذب منتجات الشركات الكرواتية والتى يمكن المشاركة فى تصنيعها بشركات الإنتاج الحربى، كما أنها تعد مركزاً للإنطلاق إلى الأسواق العربية والأفريقية.

وأوضح السفير الكرواتى أنه توجد علاقات صداقة وتعاون مشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام في المجالات الصناعية والاقتصادية المختلفة، مضيفاً أنه توجد فرص هامة لتعزيز التعاون التجاري بين كرواتيا ومصر خاصة أن البلدين يتمتعان بإمكانيات اقتصادية كبيرة وموقع جغرافى متميز بقارتيّ أوروبا وأفريقيا.

كما أشاد "بوشنياك" بدور مصر المحوري في المنطقة العربية والشرق الأوسط وجهودها فى مكافحة الإرهاب، معرباً عن تطلع عدد من الشركات الكرواتية لفتح آفاق جديدة للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي في إطار ما تشهده من تطوير على مختلف الأصعدة، خاصةً في ظل إهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للإستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية وفي ضوء عمليات التحديث الجارية في مصر وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية، مشيداً بالنشاط الملحوظ لوزارة الإنتاج الحربي في دعم المشروعات القومية والتنموية في مصر.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، أنه فى نهاية اللقاء اتفق الجانبان على تبادل الزيارات والوفود بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الكرواتية للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون المقترحة بدقة ووضع آليات تضمن تحقيق تعاون مشترك مثمر.