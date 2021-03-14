مبادرة حياة كريمة تطور مرافق قرى أسيوط وقنا بـ 3.2 مليار جنيه

كتبت أسماء أمين

بدأت مبادرة تطوير القرى المصرية تنفيذ المشروعات الخاصة بمبادرة حياة كريمة لتطوير وتنمية الريف المصرى، حيث تم إطلاق المرحلة الثانية من "مبادرة حياة كريمة" لتقدم خدماتها فى عدد 51 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالى 1381 قرية من القرى الأكثر احتياجاً؛ "قابلة للزيادة".

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن حجم تكلفة المشروعات المخطط تنفيذها في مبادرة حياة كريمة خلال العام المالي الجديد 2021/2022 ، لـ"حياة كريمة" فى 51 مركزًا بتكلفة تتجاوز 150 مليار جنيه.

وتم ‏تشكيل عدد 317 لجنة تضم فى عضويتها أكثر من 10 آلاف مواطن، لتحديد الاحتياجات والمشاركة فى اختيار المشروعات ومتابعة تنفيذها ، وقد تم أخذ كافة الاحتياجات فى الاعتبار، حيث تضمنت خطة كل مركز تغطية كافة القرى ‏الرئيسية والنجوع والتوابع بخدمة الصرف الصحى بنسبة 100%، وتحسين مختلف الخدمات الأخرى.

وحسب إعلان وزارة التخطيط فإن نسبة السكان المستفيدين بالانتهاء من الـ 375 قرية هذا العام فستصبح نسبة التغطية 17% من السكان، على أن تبلغ نسبة التغطية العام القادم 35% وصولًا إلى 57% فى 2023/2024، كما أن تقرير منتصف الـمُدّة لمؤشر جودة الحياة كشف انخفاض متوسط معدل الفقر لـ %14، وتحسّن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بـ 20%.

وفى قنا سيتم تنفيذ شبكتي طرد ومحطة رفع صرف صحي لهما بتكلفة 780 مليون جنيه والتي ستخدم أكثر من 110 الف نسمة هم سكان القريتين بالإضافة إلي شبكة الصرف الصحي بقرية العليقات والتي تنفذ بنفس التوقيت ضمن خطة الهيئة القومية لمياه الشرب

وعن المشروعات التي مقرر تنفيذها تبطين الترع ورصف الطرق بقرية حجازة وتوسعة فصول مدرسة حجازة الرسمية للغات وفصول حجازة قبلي الرسمية للغات وفصل بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بحجازة، إنشاء وحدة إسعاف بحجازة بحري، إحلال وتجديد شبكات المياه بحجازة بحري وحجازة قبلي، وإنشاء محطة مياه حجازة قبلي وتدعيم شبكات المياه

ويصل نصيب محافظة أسيوط من مشروع حياة كريمة 7 مراكز والقرى التابعة والبالغ عددها 21 قرية من المرحلة الأولى بهدف تحسين الخدمات للسكان والتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم تحديد مركز ساحل سليم للبدء الفورى فى الأعمال المطلوبة كنموذج يتم تعميمه على باقى المراكز الأخرى، بتكلفة تصل لـ 2.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى من المبادرة .