اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 مارس 2021 08:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة الصناعة: توجيهات رئاسية بإحياء ودعم الصناعة الوطنية ضمن "حياة كريمة"

الأحد، 14 مارس 2021 07:24 م
وزيرة الصناعة: توجيهات رئاسية بإحياء ودعم الصناعة الوطنية ضمن "حياة كريمة" الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هناك توجيه رئاسى بالعمل على تنفيذ مبادرة حياة كريمة، مضيفة: "لدينا مستهدفات من خلال إحياء ودعم الصناعة الوطنية ضمن  تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وملتزمون بتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى فى هذا الشأن".
 
وأشارت الوزيرة، خلال كلمة لها باجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب اليوم، إلى وجود حملة تسويقية يتم الاتفاق عليها حاليا لتعريف المواطنين بقانون المشروعات الصغيرة الجديد وما يتضمنه من مزايا لخدمة أصحاب المشروعات.
 
ووافقت اللجنة فى نهاية اجتماعها على البيان الذى ألقته وزيرة الصناعة أمام مجلس النواب، فيما يتعلق بالشق الخاص بجهاز المشروعات، وأوصت اللجنة بضرورة إعداد حملة إعلامية وترويجية لتعريف الشباب بقانون المشروعات الجديد ومدى إمكانية الاستفادة من إقامة مشروعات اقتصادية.
 
 

حياة كريمة

وزيرة الصناعة

الصناعة الوطنية

مجلس النواب

المشروعات الصغيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بدء تنفيذ مشروع سكن كريم ومشروعات الصرف الصحى بالشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة

الأحد، 14 مارس 2021 04:49 م

أعمال توصيل الغاز الطبيعى لقرية نهطاى فى الغربية ضمن "حياة كريمة ".. فيديو

الأحد، 14 مارس 2021 02:57 م

أعضاء مجلس النواب يرفضون بيان مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة: نقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والتقرير مشبوه ونواجه حروب الجيل الرابع.. ويؤكدون: مصر تبنى حياة كريمة من المدن للريف لكى ترتقى حياة الإنسان

الأحد، 14 مارس 2021 02:00 م

تحسين شبكات الكهرباء وخدمات الإنارة بمبادرة "حياة كريمة" بكفر الشيخ

الأحد، 14 مارس 2021 11:56 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة