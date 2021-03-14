وزيرة الصناعة: توجيهات رئاسية بإحياء ودعم الصناعة الوطنية ضمن "حياة كريمة"

كتب عبد اللطيف صبح

أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هناك توجيه رئاسى بالعمل على تنفيذ مبادرة حياة كريمة ، مضيفة: "لدينا مستهدفات من خلال إحياء ودعم الصناعة الوطنية ضمن تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وملتزمون بتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى فى هذا الشأن".

وأشارت الوزيرة، خلال كلمة لها باجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب اليوم، إلى وجود حملة تسويقية يتم الاتفاق عليها حاليا لتعريف المواطنين بقانون المشروعات الصغيرة الجديد وما يتضمنه من مزايا لخدمة أصحاب المشروعات.

ووافقت اللجنة فى نهاية اجتماعها على البيان الذى ألقته وزيرة الصناعة أمام مجلس النواب، فيما يتعلق بالشق الخاص بجهاز المشروعات، وأوصت اللجنة بضرورة إعداد حملة إعلامية وترويجية لتعريف الشباب بقانون المشروعات الجديد ومدى إمكانية الاستفادة من إقامة مشروعات اقتصادية.