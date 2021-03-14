اليوم السابع
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قطاع المعاهد الأزهرية يصدر تعليمات للطلاب والمدرسين مع بدء الدراسة اليوم

الأحد، 14 مارس 2021 06:00 ص
قطاع المعاهد الأزهرية يصدر تعليمات للطلاب والمدرسين مع بدء الدراسة اليوم قطاع المعاهد الازهرية
كتب ـ لؤى على

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تبدأ الدراسة الفعلية في المعاهد الأزهرية، اليوم الأحد، وسط تعليمات هامة أصدرها قطاع المعاهد الأزهرية، للطلاب وهى:
 
1- قياس درجة الحرارة قبل دخول المعهد .
 
2 - مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين كل طالب والاخر عند الانتظار امام بوابة المعهد أو الوقوف في طابور الصباح أو الجلوس في الفصول.
 
3 - التوجه للفصول بهدوء ودون تدافع .
 
4 - الالتزام بالارتداء السليم للكمامة منذ الدخول من بوابة المعهد وطوال فترة التواجد بالمعهد .
 
5 - غير مسموح بتداول الأدوات المكتبية أو الأدوات الوقائية بين الطلاب .
 
6 -مراعاة احضار زجاجة المياه الخاصة بكل طالب.
 
7 - مراعاة الانصراف بعد انتهاء اليوم الدراسي بنظام ودون تدافع او تزاحم .
 
8 - ممنوع التجمعات أمام باب المعهد ومغادرة المعهد فور الانتهاء من اليوم الدراسي .
 

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

بداية الفصل الدراسى الثانى

طلاب الازهر

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