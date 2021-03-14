شاهد الزى الرسمى الجديد لواعظات الأوقاف لغلق الباب أمام أدعياء الدعوة.. صور

كتب على عبد الرحمن

ارتدت واعظات الأوقاف الزى الرسمى الذى اعتمده الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث يتكون الزى الرسمى للواعظات من عباءة سوداء بها "شريط أخضر"، و"طرحة" ببضاء وشعار يحمل اسم " واعظات الأوقاف "، وظهرن الواعظات بالزي الرسمي لأول مرة خلال المؤتمر الدولى لحوار الأديان والثقافات الذى ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، كما ظهرن اليوم فى جولة مع ضيوف المؤتمر بمنطقة الأهرامات.

وجاء قرار وزير الأوقاف، بتوفير الزى لجميع الواعظات، ليعبر عن جانب منهج الوسطية الذى تتبناه الوزارة ويلتزم به الواعظات بطبيعتهن، وأكد الوزير الاهتمام بالإعداد العلمى والمهارى للأئمة والواعظات فى الوقت نفسه.

وأكد وزير الأوقاف أن قرار اختيار زيا موحدا للواعظات لغلق الباب أمام أدعياء الدعوة من غير المتخصصات وغير المؤهلات وغير المسموح لهن بالدعوة كما أغلقنا الباب أمام غير المتخصصين وغير المؤهلين وغير المسموح لهم بالعمل الدعوى، ولا سيما فى ضوء محاولات بعض الجماعات دفع بعض المنتسبات إليهن لاقتحام مجال الدعوة بلا تأمل ولا علم ولا دراية.

واصطحب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صباح اليوم وفود نحو 35 دولة مشاركة فى المؤتمر الدولى لحوار الأديان والثقافات، الذى انطلق أمس السبت ويعقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فى جولة فى منطقة الأهرامات.

ومن المقرر اليوم عقد عدة جلسات نقاشية وحوارية فى أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات بأكتوبر، ثم يختتم المؤتمر بجلسة يرأسها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لإعلان توصيات المؤتمر.

وتتلخص أعمال المؤتمر فى 6 محاور هى:"مفهوم الحوار وغاياته، عقلانية الحوار وعلاقتها بقضايا التجديد، الحوار والمشترك الإنساني، الحوار واحترام خصوصية الآخر، أثر الحوار البناء فى مكافحة الإرهاب وصنع السلام الإنساني، عوامل نجاح الحوار".