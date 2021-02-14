وزير الأوقاف يعتمد زى موحد للواعظات.. ويؤكد: لغلق الباب أمام أدعياء الدعوة

كتب على عبد الرحمن

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توفير الزى لجميع الواعظات، ليعبر عن جانب الوسطية الذى تتبناه الوزارة ويلتزم به الواعظات بطبيعتهن، حيث تم الاستقرار على الزى اللائى كن يلتزمن به بطبيعتهن دون أى توجيه، مؤكدا الاهتمام بالإعداد العلمى والمهارى للأئمة والواعظات فى الوقت نفسه. وأضاف جمعة فى بيان للوزارة اليوم، أنه سيتم إضافة شعار على الزى يحمل اسم واعظات الأوقاف ليكون مميزًا لهن، كما يميز الزى الأزهرى زملاءهم من الأئمة، بحيث نغلق الباب أمام أدعياء الدعوة من غير المتخصصات وغير المؤهلات وغير المسموح لهن بالدعوة كما أغلقنا الباب أمام غير المتخصصين وغير المؤهلين وغير المسموح لهم بالعمل الدعوى، ولا سيما فى ضوء محاولات بعض الجماعات دفع بعض المنتسبات إليهن لاقتحام مجال الدعوة بلا تأمل ولا علم ولا دراية.

وكرم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، قافلة الأوقاف الدعوية التى سافرت السودان، وذلك للجهد الفائق والصورة المشرفة التي ظهر عليها أعضاء القافلة طوال فترة عملهم بالسودان الشقيق على مدار 12 يومًا ، حيث وصلت القافلة إلى القاهرة مساء الخميس الماضى، وذلك بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

وتضم القافلة كل من، "الدكتور أشرف فهمى محمود موسى، مدير عام التدريب بالديوان العام، الشيخ نور الدين محمد عبد الوارث قناوي، مدير عام المراكز الثقافية، الدكتور عيد على خليفة حسن، مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، الدكتور عمرو محمد عبد الغفار الكمّار، المدير الإدارى لأكاديمية الأوقاف الدولية، الدكتور على الله شحاته محمود الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، الشيخ محمد رجب السيد عبد الدايم، إمام وخطيب بمسجد الصحابة بشرم الشيخ، الواعظة وفاء عبد السلام إبراهيم، الواعظة دينا محمد حسن جدامى، الواعظة المهندسة عبير أنور محمد خيري، الواعظة المهندسة مرفت عزت محمد عثمان، الواعظة الطبيبة جيهان يس يوسف محمد عبد الحافظ".